  • USD: 32,15 - 32,21
  • EURO: 34,66 - 34,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Malatya'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği minibüsün devrildiği kazada 1'i ağır, 15 kişi yaralandı.

Ekleme: 11.05.2024 - 13:25 Güncelleme: 11.05.2024 - 13:27 / Editör: Ozge Selin
Malatya'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı varBu sabah saatlerinde Çelikhan-Malatya yolu üzerindeki Kozluk Mahallesi'nde, T.N.'nin kontrolünü yitirdiği 02 AEP 394 plakalı yolcu minibüsü devrildi.

Malatya'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

15 kişi yaralandı

Kazada minibüs sürücüsü ve 14 yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Malatya'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Yaralılardan birinin durumu ağır

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.