Üniversiteler patent yarışması’na kayıtlar başladı!

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, yarınların mimarı Milli Teknoloji Hamlesi'nin neferleri olan gençleri, Türkiye'nin ve insanlığın geleceği için düşünmeye, icat etmeye ve üretmeye teşvik ettiklerini belirtti. Söz konusu yarışmayı da bu amaçla hayata geçirdiklerini kaydeden Kacır, “Patentle Türkiye – Üniversiteler Patent Yarışması'nın 4'üncüsü için başvurular 1 Mayıs 2024 günü başlıyor. ‘Bir buluşum var' diyen, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerimizi bu yarışmaya katılmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.Üniversite öğrencilerinde küresel rekabetin önemli araçlarından biri olan patent konusunda farkındalık oluşturulması, üniversite öğrencilerinin buluş faaliyetlerine özendirilmesi ve akademik çalışmalarda veya profesyonel meslek hayatlarında patent dokümanlarını kullanmalarının sağlanması amacıyla 2018 yılından bu yana Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bağlı kuruluşu Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından düzenlemekte olan Patentle Türkiye – Üniversiteler Patent Yarışması'nın dördüncüsü 1 Mayıs'ta (bugün) başladı.TÜRKPATENT tarafından bu yıl 4. defa düzenlenecek olan yarışmaya ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim gören üniversite öğrencileri, 1 Mayıs- 15 Aralık 2024 tarihleri arasında TÜRKPATENT Elektronik Başvuru Sistemi – EPATS https://epats.turkpatent.gov.tr/ üzerinden online olarak başvuru yapabilecek.TÜRKPATENT'e yapılacak başvurular jüri tarafından değerlendirilerek, dereceye girenler ödüllendirilecek. Bu kapsamda; birinciye 100 bin TL, ikinciye 80 bin TL, üçüncüye 60 bin TL, dördüncü ila altıncıya 50 bin TL, yedinci ila onuncuya 40 bin TL ve on birinci ila yirminciye 30'ar bin TL olmak üzere toplam 850 bin TL ödül verilecek. Ayrıca ulusal ve uluslararası buluş fuarlarına katılım ödülü verilecek. Yarışma başvurusu kapsamına yapılacak olan patent başvurularının; başvuru, araştırma raporu ve inceleme raporu ücretleri de TÜRKPATENT tarafından karşılanacak.