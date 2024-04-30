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Öğrenciden öğretmene pusu: Bacağından bıçakladı

Ankara’da bir lise öğrencisi, okula elektronik sigara getirdiği için ailesine haber veren öğretmenine pusu kurarak bacağından bıçakladı.Öğrencinin öğretmeni bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ekleme: 30.04.2024 - 14:14 Güncelleme: 30.04.2024 - 14:25 / Editör: Ozge Selin
Öğrenciden öğretmene pusu: Bacağından bıçakladıAnkara'da bir lise öğrencisi, okula elektronik sigara getirdiği için ailesine haber veren öğretmenini bacağından bıçakladı.

AİLESİNE HABER VERDİ

Olay, Pursaklar'da yer alan bir lisede meydana geldi. İddialara göre, 17 yaşındaki lise 4'üncü sınıf öğrencisi R.U., 22 Nisan günü okula getirilmesi yasak olan elektronik sigara ile yakalandı. Bunun üzerine müdür yardımcısı Sadettin Dinçer (55), durumu öğrencinin ailesine bildirdi.

PUSUYA YATTI

Ailesine haber verilmesine sinirlenen R.U., 29 Nisan günü elindeki bıçakla okulun giriş katındaki merdivenlerde pusuya yattı.

Öğrenciden öğretmene pusu: Bacağından bıçakladı

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Çıkış kapısına yönelen Dinçer'e arkasından saldıran R.U., öğretmenini bacağından bıçakladıktan sonra kaçarak okuldan ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırgan öğrenci ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Öğrenciden öğretmene pusu: Bacağından bıçakladı

OLAY ANI KAMERADA

Öğrencinin öğretmeni bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.