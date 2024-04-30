Öğrenciden öğretmene pusu: Bacağından bıçakladı
Ankara’da bir lise öğrencisi, okula elektronik sigara getirdiği için ailesine haber veren öğretmenine pusu kurarak bacağından bıçakladı.Öğrencinin öğretmeni bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Ankara'da bir lise öğrencisi, okula elektronik sigara getirdiği için ailesine haber veren öğretmenini bacağından bıçakladı.
AİLESİNE HABER VERDİ
Olay, Pursaklar'da yer alan bir lisede meydana geldi. İddialara göre, 17 yaşındaki lise 4'üncü sınıf öğrencisi R.U., 22 Nisan günü okula getirilmesi yasak olan elektronik sigara ile yakalandı. Bunun üzerine müdür yardımcısı Sadettin Dinçer (55), durumu öğrencinin ailesine bildirdi.
PUSUYA YATTI
Ailesine haber verilmesine sinirlenen R.U., 29 Nisan günü elindeki bıçakla okulun giriş katındaki merdivenlerde pusuya yattı.
BIÇAKLAYIP KAÇTI
Çıkış kapısına yönelen Dinçer'e arkasından saldıran R.U., öğretmenini bacağından bıçakladıktan sonra kaçarak okuldan ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Saldırgan öğrenci ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
OLAY ANI KAMERADA
Öğrencinin öğretmeni bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
AİLESİNE HABER VERDİ
Olay, Pursaklar'da yer alan bir lisede meydana geldi. İddialara göre, 17 yaşındaki lise 4'üncü sınıf öğrencisi R.U., 22 Nisan günü okula getirilmesi yasak olan elektronik sigara ile yakalandı. Bunun üzerine müdür yardımcısı Sadettin Dinçer (55), durumu öğrencinin ailesine bildirdi.
PUSUYA YATTI
Ailesine haber verilmesine sinirlenen R.U., 29 Nisan günü elindeki bıçakla okulun giriş katındaki merdivenlerde pusuya yattı.
BIÇAKLAYIP KAÇTI
Çıkış kapısına yönelen Dinçer'e arkasından saldıran R.U., öğretmenini bacağından bıçakladıktan sonra kaçarak okuldan ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Saldırgan öğrenci ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
OLAY ANI KAMERADA
Öğrencinin öğretmeni bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.