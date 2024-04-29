Bakan Yerlikaya duyurdu! Bir nokta operasyon daha...

Güvenlik güçlerinin suç örgütleriyle mücadele sürüyor.Peş peşe çökertilen organize suç örgütlerine her geçen gün yenileri ekleniyor.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen Mahzen-34 operasyonunda Sezai Gülmez'in başında bulunduğu organize suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüphelinin yakalandığını bildirdi.Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonun ayrıntılarına dair şu bilgileri verdi:Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu elebaşılığını Sezai Gülmez'in yaptığı organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, iş yerlerine yönelik çok sayıda molotofkokteyli ve silahlı saldırı, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 6136 sayılı kanuna muhalefet ile tehdit ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi.Operasyon sonucu 3 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda şarjör ve fişeğe el konuldu.