Halsizlik şikayetiyle doktora gitti öldü: Dikkat çeken serum detayı!

Korkunç olayın adresi Muğla'nın Fethiye İlçesi'ydi. Yeni Asır'ın haberine göre 63 yaşındaki Bedriye Kesmen, halsizlik şikayetiyle komşusu Dr. A.S.'ye ait özel muayenehaneye gitti.Burada takılan serum sonrası fenalaşan ve kalbi duran Kesmen'e hemen müdahale edildi. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Kesmen, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlatırken Bedriye Kesmen'in ölüm nedeninin yapılacak otopsi işleminin ardından netlik kazanacağı belirtildi.Olay sonrası ifadesi alınan Dr. A.S. ise şunları söyledi: Hastamız solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle bize sık sık gelmekteydi. Aynı serumdan daha önce de çok sefer kendisine uyguladık. Herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Bu kez serumdan sonra rahatsızlanınca gerekli tedbirleri alıp, ambulansla hastaneye sevkini sağladık. Orada durumu düzeldi.Tekrar fenalaşıp bilinç kaybı yaşayınca yoğun bakıma alındı, sonrasında yaşamını yitirdi. Olay savcılığa intikal etti. Kendisine daha önce defalarca uygulanan tedaviden başka bir şey yapılmadı.Alerjik bir reaksiyon, kalp krizi ya da başka bir nedenle böyle bir olayın yaşanıp, yaşanmadığı adli tıptan çıkacak rapor ile belli olacaktır. Böyle bir olay yaşandığı için biz de çok üzgünüz' diye konuştu.