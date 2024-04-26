İmama hain saldırı! Sabah namazına giderken öldürdüler

Hatay'da sabah saatlerinde korkunç cinayet...İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde Çamlık Camii'nde görevli 40 yaşındaki imam Hasan İnci, sabah namazını kıldırmak için cami lojmanından çıktı.İnci, camiye doğru gittiği esnada bir şahıs tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle av tüfeğiyle silahlı saldırıya uğradı.Cami avlusunda gerçekleşen olayda yaralı imam, kanlar içinde yere yığıldı.Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı uyguladıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.Yaralı imam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.İlk belirlemelere göre olayla ilgili bir şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Hayatını kaybeden cami imamı Hasan İnci'nin, 4 çocuk babası olduğu ve cami lojmanında ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi.