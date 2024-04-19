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İmamoğlu'nun şoförleri iş başında! İETT araçları çarpıştı: Yaralanan yolcular var

Fatih'te iki İETT otobüsü çarpıştı. Bir İETT otobüsünün diğerine arkadan çarpması sonucu yolculardan bazıları yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İmamoğlu'nun şoförleri iş başında! İETT araçları çarpıştı: Yaralanan yolcular var
Ekleme: 19.04.2024 - 10:53 Güncelleme: 19.04.2024 - 10:54 / Editör: Ozge Selin
İmamoğlu'nun şoförleri iş başında! İETT araçları çarpıştı: Yaralanan yolcular var
Kaza sabah saatlerinde Vatan Caddesi'nde meydana geldi. 34 HO 1308 plakalı İETT otobüsü Vatan Caddesi'nde durağa yanaştığı sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durakta bekleyen 34 HO 1360 plakal İETT otobüsüne çarptı.

İmamoğlu'nun şoförleri iş başında! İETT araçları çarpıştı: Yaralanan yolcular var

Çarpmanın etkisiyle otobüslerde maddi hasar meydana geldi. Kaza sırasında yolculardan yaralananlar oldu. Olay yerine polis ve sağlık ekileri sevk edildi.

İmamoğlu'nun şoförleri iş başında! İETT araçları çarpıştı: Yaralanan yolcular var