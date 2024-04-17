AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ikiyüzlü Batı'ya İsrail tepkisi: Tüm dünya ayağa kalkmalıydı

AK Parti'de 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk MKYK Toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantıya Başkan Erdoğan liderlik ediyor. Yoğun gündemle toplanan MKYK'ya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi.Dünyanın konuştuğu tek bir konu var o da İran ve İsrail arasındaki gerilim. Netanyahu ve ekibinin bir katliam siyaseti takip etmesiyle birlikte bölgede tansiyonun daha da yükseleceğini ifade etmiştik. Netanyahu bölgesel bir savaş çıksın ve buna ABD de dahil olsun gibi tehlikeli bir senaryo peşindedir. Soykırım siyaseti 40 bine yakın insanın ölümüne sebep oldu.İsrail doğrudan İran'ın Şam Büyükelçiliği'ni vurdu. Bu saldırıda da İranlı görevliler hayatını kaybetti. Bir ülkenin diplomatik temsilciliğine başka bir ülke tarafından saldırıldığında bütün dünyanın ayağa kalkması tablosu ortaya çıkar. Fakat saldıran İsrail olunca bu konuya herkes ikiyüzlü bir şekilde suskun kaldı.İran'ın cevabi saldırısına dünyadan kınama geldi. ABD ambargo ve kısıtlama ortaya koyacağını söyledi. Peki İsrail'e dönük bu tepkiler gündeme gelmiyor. Müeyyideler adaletli ve eşit bir şekilde uygulanmıyor. Sorunun temeli, özü bundan ibarettir. Bütün bu gelişmelerin Filistin'deki esas meseleyi unutturmaması gerektiğini ifade ediyoruz. Muhakkak ateşkes sağlanmalı ve iki devletli çözüme en güçlü şekilde gidilmelidir.Bu süreç gayet iyi bir ivmeyle gidiyordu. Yunanistan Ege ve İyon Denizi'ndeki 'Deniz Parkı' ilanı, süreci baltalayan hamleler oldu. Yunanistan'ın bu tek taraflı ilanını kabul etmeyeceğiz. Atina her türlü istismardan kaçınmalı.Cumhurbaşkanımızın ekonomi yönetimine desteği tamdır. Ekonomik programımıza güveniyoruz.Cumhurbaşkanımız uygun görürse bu konuda tasarrufta bulunabilir.