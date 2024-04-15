Poligonda intihar eden doktorun son paylaşımı: Sebebi Bitcoin çıktı!

Diyarbakır'da dün çok üzücü bir olay yaşandı. Doktor G.Ç, atış poligonunda kafasına sıktı. 33 yaşındaki aile hekimi kurtarılamadı. Sosyal medyada BillMunny ismini kullanan doktorun Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. İşte doktor G.Ç.'nin BillMunny isimli X hesabından yaptığı son paylaşımı...

Acı olay Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yaşandı. Bir atış poligonuna giden doktor G. Ç (33), elindeki tabancayı başına dayayarak tetiğe bastı.Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yollandı.Sağlık ekipleri, doktorun hayatını kaybettiğini saptadı. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.Silvan Yolarası Aile Sağlık Merkezi'nde görev yapan G.Ç'nin dün de aynı poligona gittiği öğrenildi.G.Ç'nin dün sosyal medya hesabından Bitcoin'de yüksek miktarda zarar yaptığını paylaştığı da ortaya çıktı.Takipçileri ise üzgün oldukları yorumunda bulundu.