Altın piyasası hareketlendi! İslam Memiş tarih vererek duyurdu: Altın gram fiyatı 3000 TL'yi görebilir

Altın ibresini aşağı döndürdü. Kar satışı yiyen ons altın fiyatı 100 dolar geriledi. Buradan esen ters rüzgarla altın gram fiyatı düşüş yaşamasıyla iç piyasada 2400 TL civarında işlem görüyor. Öte yandan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları için rakam verdi.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken altın yorumu yaptı.İslam Memiş'in konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:'Ons altın 2431 dolar seviyesine kadar yükseldi. Panik alımı yapmayın uyarım vardı. Akşam saatlerinde 100 dolarlık bir gerileme yaşandı.Gram altın fiyatında 2700 TL seviyesine kadar bir yükseliş yaşandı. 140 liralık bir gerileme gerçekleşti. Haftayı 2575 lira seviyesinden kapadı.Bu saatten sonra düşecek mi yükselecek mi diye bir şey yok. Vatandaşlar elindeki varlıkların fiyatlarına değil miktarlarına odaklanacak.Ons altın tarafında 2343 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. 2431 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Panik alımı yapmayın uyarım vardı. İran-İsrail savaşı başlamasıyla burada 3000 dolar seviyesi sürpriz değil.Gram altın serbest piyasalarda 2575 lira seviyesinden haftayı tamamlamıştı. Gram altında 3000-3500 lira seviyesi beklentim sürüyor.Pazartesi günü itibariyle gram altında 3 binli rakamlar görülebilir. 3000-3500 lira seviyesine kısa vadede bakmaya devam edeceğiz.'