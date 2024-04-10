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Beyaz Gazete
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Bayramda acı haber! Feci kazada çok sayıda ölü ve yaralı var!

Hatay’da otomobilin dereye uçtuğu kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Ekipler, araçta başka kişi olup olmadığını araştırıyor.

Ekleme: 10.04.2024 - 11:44 Güncelleme: 10.04.2024 - 11:45 / Editör: Ozge Selin
Bayramda acı haber! Feci kazada çok sayıda ölü ve yaralı var!
Kaza, Reyhanlı-Antakya yolu Konuk Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İlk belirlemelere göre 31 ANJ 095 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki durağa çarparak dereye uçtu.

Bayramda acı haber! Feci kazada çok sayıda ölü ve yaralı var!

2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören vatandaşların 112’yi aramasıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtaki 4 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 4 şahıstan 2’si kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, diğer 2 yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

ARAŞTIRMA DEVAM EDİYOR

Ekipler, araçta başka kişi olup olmadığını araştırıyor.

Bayramda acı haber! Feci kazada çok sayıda ölü ve yaralı var!