Bayramda acı haber! Feci kazada çok sayıda ölü ve yaralı var!
Hatay’da otomobilin dereye uçtuğu kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Ekipler, araçta başka kişi olup olmadığını araştırıyor.
Kaza, Reyhanlı-Antakya yolu Konuk Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
İlk belirlemelere göre 31 ANJ 095 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki durağa çarparak dereye uçtu.
2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI
Kazayı gören vatandaşların 112’yi aramasıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtaki 4 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 4 şahıstan 2’si kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, diğer 2 yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.
ARAŞTIRMA DEVAM EDİYOR
Ekipler, araçta başka kişi olup olmadığını araştırıyor.