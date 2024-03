Bakan Bolat : Hizmet ihracatını 100 milyar dolara çıkardık

Ticaret Bakanı Bolat, Esenyurt'ta "Sanayici ve İş İnsanları ile İstişare Toplantısı"na katıldı.Bolat, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart Yerel Seçimlerinin önemine vurgu yaparak, "halka hizmet etmek Hakk'a hizmet" düsturundan hareketle görevlerini yaptıklarını ifade etti.Bolat, AK Parti'nin Esenyurt Belediye Başkan Adayı Hamit Öncü'yü 2004'ten beri tanıdığını belirterek, Esenyurt'un Türkiye'nin en büyük ilçesi olduğunu ve il bazında Türkiye'nin 25 iline eş değer olduğunu söyledi.Bakan Bolat, büyük bir il büyüklüğünde olan Esenyurt'un çok güzel hizmetler alması gerektiğine vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te belediyecilikte dönüm noktası olarak başlattığı "halkçı belediyecilik", "çevreci belediyecilik", "sosyal belediyecilik", "eser belediyeciliği", "hizmet belediyeciliği" anlayışının 2004'ten sonra Esenyurt'ta da yer bulduğunu dile getirdi.Bolat, yapılan hizmetlerle Esenyurt'un "Eseryurt" haline geldiğini kaydederek, şöyle devam etti:"31 Mart'ta da Esenyurt'u yeniden eserler yurdu yapmak için canla başla gayret ediyoruz. Top sizde, Esenyurtlu kardeşlerimizde. Eksiğimiz olabilir, gediğimiz olabilir. Ama çok önemli bir karar vereceksiniz. Hem Esenyurt için hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi için. Geçen seçimden sonra bir mukayese fırsatı ortaya çıktı. Bu mukayeseye göre bakın. İstanbul'a, Esenyurt'a kim ne kattı? Ulaşımda, kentsel dönüşümde, çevrecilikte, kültür merkezleri, kongre merkezleri, bilim merkezleri, gençlik merkezleri, spor salonları, okullar, yenilenmesi anlamında hastaneler, bütün vatandaşa dokunan bütün bu hizmetlerde AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyeciliği, İstanbul'a da Türkiye'ye de Esenyurt'a da çok büyük değerler kattı."Esenyurt Belediye Başkan Adayı Hamit Özgür'ün geçmişinin tertemiz, çalışkan, belediyecilik tecrübesi olan bir aday olduğunu aktaran Bolat, bu bölgenin insanı olduğunu ve projeleriyle Esenyurt'a büyük değerler katacak hizmetleri olacağını kaydetti.Bakan Bolat, Murat Kurum'un 15 sene TOKİ'de çok büyük hizmetler yaptığını anımsatarak, "Kahramanmaraş depremi ne kadar yıkıcı ve can alıcı oldu maalesef. TOKİ binalarında çizik yoktu. TOKİ'nin yaptığı bütün kamu binalarında çizik olmadı ve aynı Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda da 5 yıl boyunca kentsel dönüşüm projelerini hızlandırdı, meydana gelen afetlerde anında orada günlerce kaldı. Birkaç ay içinde o afetlerin izlerini ortadan kaldırdı." diye konuştu.Bolat, Kurum'un çok güzel vaatler olduğuna dikkati çekerek, İstanbul'un deprem açısından riskli bir bölge olduğunu ve Kurum'un ilk etapta 650 bin konutu yenileyeceğini söyledi. Ayrıca Bolat, Kurum'un kiraların düşmesi için 100 bin rezerv konut yapacağını ve bu şekilde ihtiyacı olan vatandaşlar açısından kira derdini hafifletecek bir çözüm ortaya koyduğunu anlattı.Bolat, 2019'dan önce İstanbul'a 250 kilometreden fazla raylı sistem yapıldığının altını çizerek, gerçek, modern, vatandaşın yaşayabileceği örnek şehirlerin son 20 yılda yapıldığını vurguladı.Cumhurbaşkanı'nın hiçbir vatandaşı ve şehirleri arasında ayrımcılık yapmayan bir politika izlediğini aktaran Bolat, "İBB son 5 yılda 8 kilometre metroyu zor bitirirken, her ay Cumhurbaşkanı'mız yeni bir metro hattının Ulaştırma Bakanlığı eliyle yapılmasını bitirdi ve açılışını yapıyor. Yarın da Kirazlı-Bakırköy açılıyor. Havalimanı-Gayrettepe açıldı. Halkalı-Havalimanı açılıyor. Her yerde bir hizmet var, Sabiha Gökçen-Pendik metro hattı açılışı yapıldı. Daha başka hizmetler de gelecek." şeklinde konuştu.Bolat, 31 Mart'ta Esenyurt'ta Hamit Özlü'nün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de Murat Kurum'un seçmenlerin desteğiyle zafere ulaşacağını belirtti.Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak neler yaptıklarına değinerek, mal ve hizmet ihracatından ithalata, ithalatın düzgün yapılmasından yasa dışı yollarla ihracata zarar verilmesini engellemeye kadar bakanlık olarak çalışmaları anlattı.Bolat, Türkiye'nin mal ihracatını 2002'de 36 milyar dolar olduğunu ve geçen yıl 256 milyar dolar ile rekor kırdıkları bilgisini paylaştı. Yeni yılın üzerinde 2 ay geçtiğini ve yıllık olarak 258,5 milyar dolar sınırında olduklarını kaydeden Bolat şunları söyledi:"Hazirandan bu yana her ay ihracatımızı arttırma fırsatı bulduk, bir tek eylül hariç. Ağustostan bu yana her ay ithalatımızı azaltmayı başardık. Dış ticaret açığımızı azaltmayı başardık. Hazirandan şubat sonuna kadar 30 milyar dolar dış ticaret açığımızı azalttık. Mayısta 60 milyar doların üzerinde olan cari açığımızda aralık sonunda 45 milyar dolara düşürdük. Ocak ayı rakamı 13 Mart'ta açıklanacak. 37-38 milyar dolara düşürmüş olacağız. Şubat cari açığı da 13 Nisan'da açıklanacak. O zaman da inşallah 32 milyar dolar seviyesinde cari açığımızı düşürmüş olacağız. Bu ne demek arkadaşlar? Bu şu demek. Daha fazla üretim, daha fazla yatırım, daha fazla istihdam demek. Daha fazla döviz kazanmak, döviz rezervlerimizin daha iyi durumda olması demek. Döviz kurunun aşırı baskı altında kalmaması demek. Bakın dün gece rating kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi nasıl yükseltti."Bakan Ömer Bolat, salgınla başlayan, Rusya-Ukrayna savaşıyla devam eden ve depremle karşı karşıya kalınan büyük sıkıntılarla fiyat artışları noktasında enflasyonun yükselişine şahit olduklarının altını çizdi.Bolat, "Ama Cumhurbaşkanımız geldiği günden beri 2002 sonundan beri vatandaşlarımızın işçi, memur, emekli, çiftçi, esnaf, hiçbir zaman enflasyonun altında mağdur olmamaları için ücret artışlarını enflasyon üstü refah payı olarak verdi. Enflasyonla mücadele de bizim birinci önceliğimiz, yeni hükümetimiz döneminde. Bunu da canla başla yapıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı para, kredi, maliye politikaları üzerinden, Merkez Bankası yine para, kredi, döviz kuru politikalar üzerinden Ticaret Bakanlığı olarak da biz de denetimler ve sektörel düzenlemelerle bu mücadeleyi bütün hükümet olarak yapıyoruz." açıklamalarında bulundu.Ticaret Bakanlığı olarak, 2023'te 1,5 milyar dolarlık ihracattan fedakarlık gösterdiklerini dile getiren Bolat, patates, soğan, domates, salça, ayçiçek ham yağ ve zeytinyağında ihracatı biraz frenlediklerini kaydetti.Bolat, "Sebebi içeride vatandaşlarımız aşırı şişirilmiş fiyatlarla karşılaşmasın diye. Şeker de yine öyle ve dikkat ettiyseniz bu seçimde, bu kış ne ayçiçek yağında, ne şekerde, ne simitte, ne soğanda, ne patateste, ne domateste, ne salçada seçimlere yönelik tiyatro yapamadılar. Simit üzerinden bir operasyon çekmeye çalıştılar. Bir gece yüzde 50 artışla 24 saatte geri aldırdık o simit fiyatı artışını. 210 gram ekmeği 8 lira tarife uygularken 100 gram simite 15 lira fiyat çekmeye kalktılar, engellendi. Onu bütün Türkiye'ye yayacaklardı ve bu seçimin kampanyasını simit çay üzerine kuracaklardı. Engel olunca şaşırdılar." dedi.Ticaret Bakanı Bolat, ramazan öncesi fiyatlarda büyük zıplamalar olmasın diye bütün gıda firmalarını dolaştıklarına dikkati çekerek, mega centerler, hal ve ticaret borsalarına varıncaya kadar bu noktada önemli çabalar sarf ettiklerini söyledi.Bolat,"Çünkü enflasyonla mücadele tek başına yapılacak bir iş değil. Sizlere de önemli görevler düşüyor. Kim vatandaşı kazıklamak istiyorsa onlardan alışveriş yapmayacağız. Bilinçli tüketim, bilinçli tüketici anlayışıyla vatandaşa haksız fiyat uygulamaya çalışan, zulmetmeye çalışanla asla ticaret yapmayacağız. Bu kadar basit. Biz her zaman yanınızdayız. Tüketici hakem heyetleriyle yanınızdayız. İl ticaret müdürlükleriyle yanınızdayız. Denetçi sayımızı 1500 kişi artırdık bütün Türkiye'de. Onlar ramazan öncesi çalışıyorlar. Ramazanda da devam edecekler." ifadelerini kullandı.Bolat, hizmet ihracatı rakamlarını paylaşarak, 2002'den bu yana 7,5 artırarak 14,5 milyar dolardan 100 milyar dolara çıkardıklarını dile getirdi. Milli gelirin 230 milyar dolardan 1 trilyon 118 milyar dolara çıkardıklarını anımsatan Bolat, bunun vatandaşın gelirinin arttığı anlamına geldiğini belirtti.Esnafa AK Parti döneminden 152 milyon lira finansman kredi desteği yapıldığını ve 2002'de bir firma başına 5 bin lira verildiğini söyleyen Bolat, konuşmasını şöyle tamamladı:"O günkü dolar karşılığı 3 bin, 3 bin 500 dolar. AK Parti döneminde 2023 sonuna kadar esnaflarımıza verilen toplam destek 468 milyar lira. 2002'den önce devlet faizin yüzde 20'sini sübvanse ediyordu. Bu dönem yüzde 50'si sübvanse ediliyor. Şu anda ticari kredi faiz maliyetinin yarısından fazla, yüzde 25'i bu desteklerden faydalanıyor esnaflarımız. Geçen yaz 500 bin liraydı firma başına limit. Sonra 650 bine çıkardık. 2 hafta önce 750 bin liraya çıkardık firma başına. 750 bin liranın karşılığı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yaklaşık 25 bin dolar firma başına esnaflara destek veriliyor. 5 yılda ödenecek, 6'şar ay vadeyle ve maliyetsiz sabit yüzde 25, 26'yı geçmiyor. Eski borcu varsa yine alabilir. Yeni düzenlemelerden biri de bu. 850 bin basit usulde olan esnafların vergi muafiyeti iki sene önce kaldırıldı."Ticaret Bakanı Bolat'ın yanı sıra, AK Parti'nin bazı İstanbul Milletvekilleri, Esenyurt Belediye Başkan Adayı Hamit Öncü ve Cumhur İttifakı'nın temsilcileri etkinliğe katıldı.