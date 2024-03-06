Borsa İstanbul güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.05 oranında düşüşle 8856 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.05 oranında düşüşle 8856 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0.71 oranında düşüşle 9321 puan, sanayi endeksi yüzde 0.26 oranında yükselişle 14252 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.71 oranında düşüşle 9321 puan, sanayi endeksi yüzde 0.26 oranında yükselişle 14252 puan seviyesinde hareket ediyor.