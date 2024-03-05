Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'nun algı operasyonlarına tepki: Sevda tatile gitmek değildir!

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, '1 Nisan'da görevi bırakacak mevcut yarı zamanlı CHP'li İBB Başkanı, 'Ben metro fatihiyim' diyor. 5 yılda sadece 8 kilometre metro yapan sen mi fatih olacaksın? Sultanbeyli'nin metrosunu bitiremeyen sen mi fatih olacaksın?' dedi.Murat Kurum, Sultanbeyli Mitingi'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'da dalga dalga büyüyen bir değişim iradesinin olduğunu söyledi.İstanbul'un 5 yıldır çile çektiğini, ehliyetsiz ellerde eser ve hizmet üretilmediğini ifade eden Kurum, 'Tam 27 gün kaldı. Hizmet siyaseti, eser siyaseti geliyor. Gözümüzün nuru İstanbul, az daha sabret.' diye konuştu.Murat Kurum, İstanbul'un 5 yıl boyunca sahipsizlikten, vurdumduymazlıktan çektiğini söyleyerek, 'İstanbul nadide bir çiçektir, emek, ilgi, aşk, sevda ister. Peki İstanbul için sevda nedir? İstanbul için sevda Murat Kurum'dur. Sevda, tatile gitmek, boş lakırdı değildir. Sevda, İstanbul'a eser üretmektir. Sevda, hiç durmadan İstanbul için çalışmaktır.' sözlerini sarf etti.Algı ve polemik yapmadıklarını belirten Kurum, şöyle devam etti:'1 Nisan'da görevi bırakacak mevcut yarı zamanlı CHP'li İBB Başkanı, 'Ben metro fatihiyim' diyor. 5 yılda sadece ve sadece 8 kilometre metro yapan sen mi fatih olacaksın? Sultanbeyli'nin metrosunu bitiremeyen sen mi fatih olacaksın? Hadi oradan. Sen bir de kalkıp bizim İstanbul'a kazandıracağımız eserleri eleştiriyorsun. '650 bin konutu nasıl yapacaksın' diyor. Ya sen, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olup İstanbul'u kaderine terk ederken, ben deprem bölgesinde 3 ayda 180 bin konutun temelini atıyordum. Sen, kendi genel başkanını devirmek için o otel odalarında gizli gizli toplantılar yaparken, ben İstanbul'da 365 milyar liralık yatırım yapıyordum. Sen, İstanbul'u, vatandaşlarımızı kara kışa teslim edip büyükelçilerle balık yerken, ben İstanbul'un 39 ilçesinde 80 bin yuvayı vatandaşlarımıza teslim ediyordum. Sen, o bizim güzelim dikey bahçelerimizi sökerken, ben İstanbul'a yeni millet bahçeleri kazandırıyordum. Peki, sen İstanbul'a yabancı belediye başkanı, senin neyin var? Şu 5 yılda İstanbul'a arada bir uğradın, algıdan başka hiçbir şey yapmadın, hep dedikodu, hep manipülasyon yaptın. Çünkü en iyi bildiğin iş bu, başka bir iş bilmiyorsun ki.'