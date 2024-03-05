Mansur Yavaş’ın engelleniyoruz algısı patladı: 5 bin kişiyi işten attı yerine 17 bin kişi aldı!

Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, vatandaşa hizmet değil çile getirdi. Bir dönem AK Partili Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin dev projelere imza attığı başkent, 2019 seçimlerinden CHP'ye geçti.Mansur Yavaş'ın yönetimine geçen ABB'nin 29 bin olan personeli kısa sürede 17 bin 500 personel ile toplam çalışan sayısı 42 bin kişiye yükseldi. Söz konusu personelin belediyeye 5 yıllık personeli ise toplam 36 milyar 750 milyon TL'ydi.Avrupa'nın en büyük tema parkı olan ANKAPARK 2 milyar TL'ye mal oldu diye ortalığı ayağa kaldıran Yavaş'ın sadece personele ödediği para akıllara 'Bu mu tasarruf?' sorunu getirdi. 2019 yılından önce yapılan vizyon projeleri ile tüm dünyada marka olan ABB, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra artan bütçesine rağmen hizmette sınırı geçemedi. Yavaş, 5 yılda yalnızca 'kadrolaşma' belediyeciliği gösterdi!CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimleri öncesi belediye bünyesinde çalışan hiçbir personeli isten çıkarmayacağına dair namus ve şeref sözü vermesine rağmen mazbatasını alır almaz çeşitli sebeplerle ABB bünyesinde hizmet veren 5 bin kişiyi işinden etti. Bununla da yetinmeyen Yavaş, çıkardığı işçilerin yerine 17 bin 500 kişi alarak Cumhuriyet tarihinin en büyük kadrolaşmasını gerçekleştirdi.Bununla beraber Yavaş, kendisine ayrılan bütçeyle projelere değil personel maaşlarını ödedi. Yavaş'ın aldığı personelin ABB kasasına 5 yıllık maliyeti 36 milyar 750 milyon TL'ydi. Hizmette Yavaş, kadrolaşmada hızlı olan ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralılardan gelen tepkilerin önüne geçebilmek için 'Engelleniyoruz' dedi. Ancak Yavaş 4 buçuk yıllık süre zarfı boyunca ABB meclisine gönderdiği hemen hemen her borçlanma yetkisine olumlu yanıt alması dikkat çekti.2 milyara mal olan ve 3 gün içinde 1 milyon ziyaretçi ağırlayan Avrupa'nın en büyük tema parkı olma özelliğine sahip ANKAPARK için ortalığı ayağa kaldıran Mansur Yavaş'ın personele harcadığı para ile Ankara'ya ne gibi vizyon projelerin yapılabileceği de ortaya çıktı. Yavaş eğer 36 milyar 750 milyon TL'yi aldığı personele vermemiş olsaydı seçimden önce Ankaralılara söz verdiği 58 Kilometre metronun 24 kilometresini tamamlayabilirdi.Ayrıca Yavaş, bu parayla 15 bin kilometre asfalt atabilirdi. Ankara'ya 400 otobüs aldık diye sağda solda reklam yapan Yavaş söz konusu para ile ek olarak 7 bin 542 otobüs alabilir ve Ankaralının ulaşım çilesini rahatlatabilirdi. Bunlarla birlikte 4 buçuk yıldır elle tutulur tek bir hizmeti olmayan Yavaş, 130 adet havuz yapabilir, seçimden önce 'Her mahalleye bir kreş' vaadini yerine getirerek 2 bin 450 kreş inşa edebilir ve 5 bin 250 mahalle Konağı'nı vatandaşın hizmetine sunabilirdi.