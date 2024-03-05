'FETÖ’nün prens'lerinin sistemli kaçışı! Darbe girişiminden önce bütün planı yapıp, firar ettiler

Türkiye'de 17/25 Aralık kumpası, 15 Temmuz darbe girişimi planlarının yapılmasında büyük rol oynayan FETÖ elebaşı Gülen'in beyin takımındaki isimlerin topladıkları himmetlerle kaçtıkları Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lüks yaşamını SABAH gündeme taşımıştı. Elebaşı Gülen tarafından sözde istişare ve molla heyetine alınarak lüks içinde yaşayan beyin takımının da bir plan dahilinde sistemli şekilde Türkiye'den çıkarıldığı belirlendi.FETÖ üyelerinin yurt dışına kaçış serüveni iki ünlü isimle başladı. Dönemin kumpasçı savcıları Zekeriya Öz ve Celal Kara, 10 Ağustos 2015'te 10 dakika arayla Sarp Sınır kapısından Gürcistan'a kaçtı. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından gerçekleştirilen operasyonlarda binlerce FETÖ/PDY mensubu tutuklandı, yargılandı ve hüküm giydi. Cezaevine girmek istemeyen ya da hukuki süreçlerden sıyrılmak isteyen örgüt mensuplarının büyük çoğunluğunun kaçış güzergâhı ise Meriç Nehri üzerinden Yunanistan oldu. Yunanistan sınırındaki Meriç nehrini illegal geçiş güzergahı olarak kullanan örgüt mensupları, FETÖ üyeleri tarafından ayarlanan kaçakçı şebekeleriyle kaçırılmaya çalışıldı. Meriç Nehrini tercih edenler Yunanistan'a geçiş yapar yapmaz sosyal medya aracılığıyla Yunanistan makamlarına siyasi sığınma ve yardım çağrıları yaparken, 2016'dan bugüne kadar çok sayıda kaçak Meriç'ten geçmeye çalışırken boğuldu ya da kayboldu.FETÖ üyelerinin yurt dışına kaçış serüveni iki ünlü isimle başladı. Dönemin kumpasçı savcıları Zekeriya Öz ve Celal Kara, 10 Ağustos 2015'te 10 dakika arayla Sarp Sınır kapısından Gürcistan'a kaçtı. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından gerçekleştirilen operasyonlarda binlerce FETÖ/PDY mensubu tutuklandı, yargılandı ve hüküm giydi. Cezaevine girmek istemeyen ya da hukuki süreçlerden sıyrılmak isteyen örgüt mensuplarının büyük çoğunluğunun kaçış güzergâhı ise Meriç Nehri üzerinden Yunanistan oldu.Yunanistan sınırındaki Meriç nehrini illegal geçiş güzergahı olarak kullanan örgüt mensupları, FETÖ üyeleri tarafından ayarlanan kaçakçı şebekeleriyle kaçırılmaya çalışıldı. Meriç Nehrini tercih edenler Yunanistan'a geçiş yapar yapmaz sosyal medya aracılığıyla Yunanistan makamlarına siyasi sığınma ve yardım çağrıları yaparken, 2016'dan bugüne kadar çok sayıda kaçak Meriç'ten geçmeye çalışırken boğuldu ya da kayboldu.Elbette hayır. Zengin iş adamları, örgütün mahrem birimleri olarak adlandırılan TSK/EMNİYET/YARGI/MİT/MÜLKİYE gibi mahrem birimlerinde önemli görevler almış kişiler daha sessiz sedasız ve gizli yollardan Avrupa'ya geçiş yaptılar.Bunların da ötesinde bir grup var ki daha 15 Temmuz olmadan ya da 15 Temmuz'un hemen ardından örgüt tarafından güvenli şekilde yurt dışına çıkarıldılar. Örgütün üst düzey yöneticilerinin, üst düzey birim sorumlularının, kamuoyundaki ünlü isimlerinin 2014'ten başlayarak sistemli şekilde Avrupa ve Amerika'ya yerleştikleri, kendilerine yeni hayat kurdukları görülüyor.