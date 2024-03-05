Eski nişanlısı Merve Küçüktekin'i kezzap dökerek yaktı: O cani hakkında karar!

VKan donduran olay 19 Haziran 2022 tarihinde Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Bakkalbaşı Mahallesinde meydana gelen olayda, markette çalışan Merve Küçüktekin, olaydan 1,5 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı sözleşmeli er Sabit Türk'ün kezzaplı saldırısına uğradı.Saldırgan 'Su sayacına bakacağız' yalanıyla kapıyı açtırdığı Küçüktekin'in yüzüne ve vücuduna kezzap atarak yaktı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Küçüktekin defalarca ameliyat oldu. Sabit Türk ise yakalanıp, tutuklandı.Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Sabit Türk, Ekim ayında görülen karar duruşmasında 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Türk'ün cezasında hiçbir indirimde uygulanmadı.Tarafların itirazı üzerine dosya Konya Bölge Adliye Mahkemesine gitti. Dosyayı inceleyen 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin verdiği cezayı az bularak kararı bozdu.Mahkeme, bozma gerekçesi olarak ise, 'sanık hakkında orantılılık ilkesi gözetilerek, 13 yıldan 20 yıla hapis cezasını öngören TCK'nın 35'inci maddesi uyarınca, yaralanmanın niteliği, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığına göre makul seviyede ceza belirlenmesi yerine 15 yıl hapis cezası belirlenmek suretiyle eksik ceza tayini olduğu anlaşıldığından hükmün bozulmasına' denildi.Sabit Türk, yeniden hakim karşısına çıkacak.