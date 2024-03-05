Eski nişanlısı Merve Küçüktekin'i kezzap dökerek yaktı: O cani hakkında karar!
Konya'da Sabit Türk eski nişanlısı Merve Küçüktekin'e 'Su sayacına bakacağız' yalanıyla kapıyı açtırdı. Genç kızı kezzap dökerek yaktı. Kan donduran olayda, cani Sabit Türk, 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hiçbir indirim uygulanmadan verilen 15 yıl hapis cezası aldı. Ancak Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından eksik ceza tayini nedeniyle bozulmasını kararlaştırdı. Türk, yeniden hakim karşısına çıkacak
VKan donduran olay 19 Haziran 2022 tarihinde Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Bakkalbaşı Mahallesinde meydana gelen olayda, markette çalışan Merve Küçüktekin, olaydan 1,5 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı sözleşmeli er Sabit Türk'ün kezzaplı saldırısına uğradı.
Saldırgan 'Su sayacına bakacağız' yalanıyla kapıyı açtırdığı Küçüktekin'in yüzüne ve vücuduna kezzap atarak yaktı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Küçüktekin defalarca ameliyat oldu. Sabit Türk ise yakalanıp, tutuklandı.
İNDİRİMSİZ 15 YIL HAPİS
Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Sabit Türk, Ekim ayında görülen karar duruşmasında 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Türk'ün cezasında hiçbir indirimde uygulanmadı.
CEZA AZ BULUNDU, KARAR BOZULDU
Tarafların itirazı üzerine dosya Konya Bölge Adliye Mahkemesine gitti. Dosyayı inceleyen 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin verdiği cezayı az bularak kararı bozdu.Mahkeme, bozma gerekçesi olarak ise, 'sanık hakkında orantılılık ilkesi gözetilerek, 13 yıldan 20 yıla hapis cezasını öngören TCK'nın 35'inci maddesi uyarınca, yaralanmanın niteliği, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığına göre makul seviyede ceza belirlenmesi yerine 15 yıl hapis cezası belirlenmek suretiyle eksik ceza tayini olduğu anlaşıldığından hükmün bozulmasına' denildi.
Sabit Türk, yeniden hakim karşısına çıkacak.