Bursa'da sevgilisinin abisi önce darp etti, sonra biber gazı sıktı
İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda sevgilisinin abisi tarafından darp edilip biber gazı sıkılan genç, hastanede tedavi altına alındı.
Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi Küçük Zindancık Sokak’ta 22 yaşındaki Kadir D. iddiaya göre sevgilisi Rabia Ş.'yi rızasıyla ikamet ettiği Çorum'un Alaca ilçesinden kaçırıp İnegöl'e getirdi.
Yarın nikah dairesinde resmi nikahları kıyılacak olan çift, sokakta gezerken kız arkadaşının abisi ile karşı karşıya geldi.
Darp edip, biber gazı sıktı
Kızın abisi F.Ş., Kadir D.'yi darp edip yüzüne biber gazı sıktı.
F.Ş., kardeşini araca bindirip olay yerinden uzaklaşırken, yaralanan genç ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yarın nikah dairesinde resmi nikahları kıyılacak olan çift, sokakta gezerken kız arkadaşının abisi ile karşı karşıya geldi.
Darp edip, biber gazı sıktı
Kızın abisi F.Ş., Kadir D.'yi darp edip yüzüne biber gazı sıktı.
F.Ş., kardeşini araca bindirip olay yerinden uzaklaşırken, yaralanan genç ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.