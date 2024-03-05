Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken 'Garantörlük' mesajı: Netanyahu ve cinayet ortakları her kanın hesabını verecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, Katil İsrail'in soykırımlarına sert tepki göstererek, "Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her kanın hesabını hukuk ve mahşer-i vicdan önünde verecektir." dedi. Erdoğan, "Türkiye olarak garantörlük mekanizması çerçevesinde sorumluluk üstlenmeye hazırız. Bununla ilgili çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise "Filistin'e uluslararası korumanın sağlanması için çabaların güçlendirilmesi gerekiyor" mesajını verirken Türkiye'ye de desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Erdoğan, Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde karşıladı. Başkan Erdoğan ve Abbas, ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her kanın hesabını hukuk ve mahşer-i vicdan önünde verecektir.Kalıcı barışın tek yolu 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin tesisidir.(UNRWA) İsrail'in yalan ve iftira ile Ajans'ı itibarsız hale getirmeye yönelik propagandalarına prim verilmemeli, mevcudiyetine halel getirilmemelidir.'Sözde yerleşimciler' adı verilen, aslında Filistinlilere ait topraklara çöken, çalan gaspçıların eylemleri çözümün önündeki en büyük engellerden biridir.İsrail-Filistin meselesine adil bir çözüm bulunmadığı takdirde Orta Doğu'da barışın hakim olamayacağı artık iyice anlaşılmıştırRadikal İsrailli siyasetçilerin Müslümanların Harem-i Şerif'e girişinin kısıtlanması yönündeki talepleri tam anlamıyla bir hezeyandırGARANTÖRLÜK MESAJI: TÜRKİYE SORUMLULUK ÜSTLENMEYE HAZIRTürkiye olarak garantörlük mekanizması çerçevesinde sorumluluk üstlenmeye hazırız. Bununla ilgili çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz.MAHMUD ABBAS: TÜRKİYE'YE DESTEKLERİNDEN ÖTÜRÜ MÜTEŞEKKİRİZFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 'Türkiye, Filistin halkına karşı kardeşlik temelinde tarihi sorumluluğuyla bütün sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmektedir' dedi.Filistin'e uluslararası korumanın sağlanması için çabaların güçlendirilmesi gerekiyorFilistin Devlet Başkanı Abbas: '(Türkiye'nin) Filistin davasına olan sürekli desteğinden ötürü müteşekkiriz'AYRINTILAR GELİYOR...