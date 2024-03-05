AİS YKS geç başvuru ekranı 2024: YKS (AYT-TYT) geç başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) katılım için başvuru süreci, ilk olarak 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşmişti ve bu süreçte 3 milyonun üzerinde aday başvuruda bulunmuştu. Ancak çeşitli nedenlerle başvuru takvimini kaçıran adaylar için yeni bir fırsat doğdu. Geç başvuru fırsatıyla, üniversiteli olma yolunda adım atmak isteyen adaylar için ÖSYM geç başvuru ekranı yeniden aktif hale getirildi.