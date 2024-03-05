AİS YKS geç başvuru ekranı 2024: YKS (AYT-TYT) geç başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) katılım için başvuru süreci, ilk olarak 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşmişti ve bu süreçte 3 milyonun üzerinde aday başvuruda bulunmuştu. Ancak çeşitli nedenlerle başvuru takvimini kaçıran adaylar için yeni bir fırsat doğdu. Geç başvuru fırsatıyla, üniversiteli olma yolunda adım atmak isteyen adaylar için ÖSYM geç başvuru ekranı yeniden aktif hale getirildi.
Üniversiteye girişte uygulanan YKS oturumları için 3 milyonun üzerinde aday başvurdu. Aday sayısına ilişkin net bilgi ise geç başvuruların tamamlanmasının ardından belirlenecek. Henüz başvuru yapmayan adaylar da geç başvuru takvimini merak ediyor. Tüm gözler şimdi geç başvuru takviminde. İşte, 2024 YKS geç başvuru ekranı...
YKS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
YKS başvuruları 26 Şubat'ta sona erdi, geç başvurular ise 5-7 Mart tarihleri arasında yapılacak.
Başvurular ÖSYM AİS aracılığıyla gerçekleşecek.5 Mart Salı günü sabah saatlerinde ÖSYM'nin geç başvuru ekranını açması bekleniyor.
Geç başvurular 7 Mart 2024 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek.
YKS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2024 YKS geç başvuruları ÖSYM AİS aracılığıyla belirlenen tarihler ve saatler arasında yapılacak.
2024 YKS OTURUM TARİHLERİ
YKS kapsamında, ilk olarak 8 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda da Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.