İstanbul günlerdir yoğun sis altında! İstanbul Boğazı'nda göz gözü görmüyor

İstanbul'da günlerdir devam eden sis, bu sabah da devam etti. Sabah saatlerinde işine ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşları yoğun sis karşıladı. İstanbul Boğazı’nda günün ilk saatleri itibariyle etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.Yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerin çarpışma riskine karşın sürekli olarak düdük çaldığı görüldü.Boğazı tamamen kaplayan yoğun sis nedeniyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü tamamen gözden kayboldu.Geçtiğimiz günlerde de yoğun sisin etkisi altında olan Megakent'te sürücülerin görül mesafesinin düşmesi üzerine trafikte yoğunluk yaşanırken vapur seferleri iptal edilmişti.