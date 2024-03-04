İstanbul günlerdir yoğun sis altında! İstanbul Boğazı'nda göz gözü görmüyor
Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, İstanbul Boğazı'nı etkisi altına alırken, gemiler birbirine çarpmamak için sürekli olarak düdük çaldı.
İstanbul'da günlerdir devam eden sis, bu sabah da devam etti. Sabah saatlerinde işine ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşları yoğun sis karşıladı. İstanbul Boğazı’nda günün ilk saatleri itibariyle etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Gemiler düdük çalarak ilerledi
Yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerin çarpışma riskine karşın sürekli olarak düdük çaldığı görüldü.
Köprü gözden kayboldu
Boğazı tamamen kaplayan yoğun sis nedeniyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü tamamen gözden kayboldu.
Geçen hafta sis ve pus trafiği olumsuz etkiledi
Geçtiğimiz günlerde de yoğun sisin etkisi altında olan Megakent'te sürücülerin görül mesafesinin düşmesi üzerine trafikte yoğunluk yaşanırken vapur seferleri iptal edilmişti.