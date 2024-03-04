Bu yıl İstanbul'da düzenlenen terör operasyonlarında 795 kişi yakalandı

İstanbul Valisi Davut Gül, 2024 yılının ilk iki ayıyla ilgili İstanbul'un asayiş raporunu paylaştı.İstanbul Valisi Davut Gül, 2024 yılının ilk iki ayında terör örgütlerine karşı toplam 287 operasyon düzenlediğini belirtti.2024'ün ilk 2 ayında teröre darbe devam etti: 265 şahıs tutuklandıVali Gül, "Bu operasyonlarda 765 şahsı yakaladık. 265 şahıs tutuklandı." dedi.Sözlerine devam eden Gül, daha sonra İstanbul’da güvenlik gündeminin en önemli başlıklarından birinin terör olduğunu ifade ederek, “2023 yılında bir önceki yıla göre; terör örgütlerine karşı operasyon sayımız yüzde 5,5 yakalanan şahıs sayısı yüzde 10 arttı. 609 şahıs tutuklandı." dedi.Hırsızlık oranları yüzde 20 azaldıİstanbul Valisi Gül, 2024'ün ilk 2 ayında İstanbul'da yaşanan hırsızlık verilerini de paylaştı.Vali Gül'ün aktardığına göre; evden hırsızlığın yüzde 35, otodan hırsızlığın yüzde 51, iş yerinden hırsızlığın yüzde 20 azaldığı bildirildi.