Tekirdağ Emniyeti'nden kaçak avı 44 tutuklama

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, il genelinde başta asayiş suçları (öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar, yağma) olmak üzere tüm aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlar neticesinde,haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 104 kişi yakalandı.Bu şahıslardan 44'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son günlerde uyuşturucu,silah ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik başarılı operasyonlar yapan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, asayiş operasyonlarla başarılarını aralıksız sürdürüyor.