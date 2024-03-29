Şanlıurfa'da zincirleme kaza! 3 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa'daki kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Siverek yönüne doğru ilerleyen ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil ve 1 motosiklet, zincirleme kazaya karıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgedeki çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.3 ÖLÜ, 8 YARALIKazada yaralanan Mehmet Karakayalı, Mehmet Fatih Altıntaş, Ziyattin Kazancı, Şenol Kazancı, Kubbettin Kazancı, Salih Alkadur, Cesim Katılmış, Yunus Emre Sabırdan, Şerafettin Kazancı (38), İbrahim Erol (25) ve Emrullah Kınış (29), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin Daha sonra Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi gören yaralılardan İbrahim Erol, Emrullah Kınış ve Şerafettin Kazancı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan durumu ağır olan Kubbettin Kazancı ve Salih Alkadur ise Şanlıurfa'ya sevk edildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.