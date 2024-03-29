Ömer Bolat: Ovaköy Gümrük Kapısı'nın açılması için Irak ile görüşmeler sürdürülüyor

Silopi ilçesine bağlı Ovaköy'de bir sınır kapısı açılması konusundaki gelişmelerin hangi aşamada olduğunu aktaran Ticaret Bakanı Bolat, prosedürlerin işlediğini ve Irak tarafı ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Ovaköy'de bir sınır kapısı açılması gündemde.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İyi Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'nun, Ovaköy'de bir sınır kapısı açılması konusundaki gelişmelere ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.Bakan Bolat, Kalkınma Yolu Projesi'nin önemli bir geçiş güzergahını teşkil edecek Ovaköy Gümrük Kapısı'nın açılması için Irak hükümeti ile görüşmelerin sürdürüldüğünü bildirdi.Bolat, 15 Mayıs 2004 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Ali Rıza Efendi Gümrük Müdürlüğü'nün hukuken kurulduğunu belirtti.Bakan Bolat, 20 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla da Ovaköy mevkiinin daimi hudut kapısı ilan edildiğini hatırlatarak şu bilgileri kaydetti:Ovaköy Gümrük Kapısı'nın açılarak Ali Rıza Efendi Gümrük Müdürlüğü'nde hizmet vermeye başlamasının; Habur Gümrük Kapısı üzerindeki yükü hafifleteceği, söz konusu kapıda verilen gümrük hizmetlerinin kalitesinin artacağı, dolayısıyla Irak ile ülkemiz arasında gerçekleşen dış ticaret hacminin yükselmesine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.Kalkınma Yolu Projesi'nin önemli bir geçiş güzergahını teşkil edecek Ovaköy Gümrük Kapısı'nın açılmasını teminen Irak hükümeti ile görüşmeler düzenli olarak sürdürülmektedir.