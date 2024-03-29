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Beyaz Gazete
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İsrail saldırılarında Gazze'de bilanço 32 bin 623 oldu

Gazze Şeridi'nde saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 623’e, yaralı sayısının ise 75 bin 92'ye yükseldi.

Ekleme: 29.03.2024 - 12:12 Güncelleme: 29.03.2024 - 12:15 / Editör: Ozge Selin
İsrail saldırılarında Gazze'de bilanço 32 bin 623 oldu
İsrail saldırılarına hız kesmeden devam ediyor.

175 gündür Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda can kaybı giderek artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 7 saldırının olduğu belirtildi.

İsrail saldırılarında Gazze'de bilanço 32 bin 623 oldu

Can kaybı 33 bine yaklaştı

Saldırılarda 71 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 112 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 623’e, yaralı sayısının ise 75 bin 92'ye yükseldi.

İsrail saldırılarında Gazze'de bilanço 32 bin 623 oldu


137 basın mensubu öldürüldü

Bir gazetecinin daha İsrail tarafından öldürülmesi sonucu 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybeden gazeteci sayısı ise 137’ye yükseldi.