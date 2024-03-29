  • USD: 32,26 - 32,32
  • EURO: 34,82 - 34,88
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Adıyaman'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Seyir halindeki iki araç kavşakta çarpışırken, araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekleme: 29.03.2024 - 11:07 Güncelleme: 29.03.2024 - 11:08 / Editör: Ozge Selin
Adıyaman'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı varAdıyaman'da dün akşam saatlerinde panik dolu anlar yaşandı

Kahta ilçesinde Edan Nur S. yönetimindeki otomobil ile Ali İ. yönetimindeki araç kavşakta çarpıştı.

12 kişi yaralandı

Meydana gelen kazada sürücü Eda Nur S. ve araçlarda yolucu olarak bulunan Erdem S., Gülşen S., Dilek M., Hacı Ahmet İ., Ömer Murat Ö., Hilal M., Ecrin M., Elif M., Hira Nur İ., Sevda K. ve Naile Ö. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldılar

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var