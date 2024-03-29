Adıyaman'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Seyir halindeki iki araç kavşakta çarpışırken, araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da dün akşam saatlerinde panik dolu anlar yaşandıKahta ilçesinde Edan Nur S. yönetimindeki otomobil ile Ali İ. yönetimindeki araç kavşakta çarpıştı.Meydana gelen kazada sürücü Eda Nur S. ve araçlarda yolucu olarak bulunan Erdem S., Gülşen S., Dilek M., Hacı Ahmet İ., Ömer Murat Ö., Hilal M., Ecrin M., Elif M., Hira Nur İ., Sevda K. ve Naile Ö. yaralandı.Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.