Görenler şoke oldu! Sokak ortasında inanılmaz görüntüler

Bursa İnegöl'deki Atatürk Bulvarı'nda dün inanılmaz anlar yaşandı. 2 genç kadın arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.Anlaşmazlık bir anda kavgaya dönüştü.Saç saça baş başa kavga eden genç kadınlar ortalığı karıştırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle 2 kadın güçlükle ayrıldı. Birbirlerinden şikayetçi olmayan kadınlar, kavganın ardından olay yerinden uzaklaştı.Kavga anı ise bir vatandaş tarafındancep telefonu kamerasıyla kaydedildi.