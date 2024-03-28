Görenler şoke oldu! Sokak ortasında inanılmaz görüntüler
İnanılmaz olay Bursa İnegöl'de meydana geldi. 2 kadının sokak ortasındaki kavgası, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Bursa İnegöl'deki Atatürk Bulvarı'nda dün inanılmaz anlar yaşandı. 2 genç kadın arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.
Anlaşmazlık bir anda kavgaya dönüştü.
Saç saça baş başa kavga eden genç kadınlar ortalığı karıştırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle 2 kadın güçlükle ayrıldı. Birbirlerinden şikayetçi olmayan kadınlar, kavganın ardından olay yerinden uzaklaştı.
İŞTE O ANLAR
Kavga anı ise bir vatandaş tarafındancep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Anlaşmazlık bir anda kavgaya dönüştü.
Saç saça baş başa kavga eden genç kadınlar ortalığı karıştırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle 2 kadın güçlükle ayrıldı. Birbirlerinden şikayetçi olmayan kadınlar, kavganın ardından olay yerinden uzaklaştı.
İŞTE O ANLAR
Kavga anı ise bir vatandaş tarafındancep telefonu kamerasıyla kaydedildi.