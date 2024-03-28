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Beyaz Gazete
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Görenler şoke oldu! Sokak ortasında inanılmaz görüntüler

İnanılmaz olay Bursa İnegöl'de meydana geldi. 2 kadının sokak ortasındaki kavgası, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Ekleme: 28.03.2024 - 10:30 Güncelleme: 28.03.2024 - 10:31 / Editör: Ozge Selin
Görenler şoke oldu! Sokak ortasında inanılmaz görüntülerBursa İnegöl'deki Atatürk Bulvarı'nda dün inanılmaz anlar yaşandı. 2 genç kadın arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

Anlaşmazlık bir anda kavgaya dönüştü.

Saç saça baş başa kavga eden genç kadınlar ortalığı karıştırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle 2 kadın güçlükle ayrıldı. Birbirlerinden şikayetçi olmayan kadınlar, kavganın ardından olay yerinden uzaklaştı.

Görenler şoke oldu! Sokak ortasında inanılmaz görüntüler

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Kavga anı ise bir vatandaş tarafındancep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görenler şoke oldu! Sokak ortasında inanılmaz görüntüler