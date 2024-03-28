Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 terör şüphelisi yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmak isteyen 5'i PKK/KCK, 8'i FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 13 terör saldırısı şüphelisi, gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak durumda olmak üzere Yunanistan'a kaçmak isteyen 5'i PKK/KCK, 8'i FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 13 şüpheli yakalandı.Gözaltına alınan şüpheliler, operasyonların ardından adliyeye sevk edildi.