81 ilde Çember operasyonu! Ali Yerlikaya 2 bin 840 firarinin yakalandığını açıkladı

Güvenlik güçleri yeni bir operasyon için düğmeye bastı.Bu kez hedefte, firari şüpheliler yer aldı.Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.Bakan Yerlikaya, son 4 gün boyunca 81 ilde gerçekleştirilen "Aranan Şahıslara Yönelik" devam eden "Çember-15" operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 840 firarinin yakalandığını açıkladı.Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:81 ilde 4 gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-15” operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 840 firari yakalandı.Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz."