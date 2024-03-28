81 ilde Çember operasyonu! Ali Yerlikaya 2 bin 840 firarinin yakalandığını açıkladı
81 ilde son 4 gündür “Aranan Şahıslara Yönelik” devam eden “Çember-15” operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 840 firari yakalanarak adalete teslim edildi.
Güvenlik güçleri yeni bir operasyon için düğmeye bastı.
Bu kez hedefte, firari şüpheliler yer aldı.
Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakan Yerlikaya, son 4 gün boyunca 81 ilde gerçekleştirilen "Aranan Şahıslara Yönelik" devam eden "Çember-15" operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 840 firarinin yakalandığını açıkladı.
"Suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz"
Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"Firari suçlular için çember daralıyor!
81 ilde 4 gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-15” operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 840 firari yakalandı.
Aziz milletimizin bilmesini isterim ki;
Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz."