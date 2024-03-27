Akkuyu'ya 'Türk' damgası! 5 milyar dolar değerinde sözleşme imzalandı: İlk test tarihi belli oldu

Akkuyu NGS'de faaliyetler soluksuz devam ediyor. Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva ise Türkiye ile anlaşmalar kapsamında açıklamalarda bulundu.Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'de Türk firmalarla yapılan işbirliğine büyük önem verdiklerini belirterek, projenin toplam yerlileştirme potansiyelinin 6.5 milyar dolar olduğunu ve bugüne kadar toplam 5 milyar dolar tutarında sözleşme imzalandığını açıkladı.Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen ATOMEXPO-2024 Forumu'nda açıklamalarda bulunan Zoteeva, "Akkuyu NGS inşaat projesinde yaklaşık 400 şirket yer alıyor ve bunların yarısına yakını Türk. Bu şirketler, proje için malzeme, ekipman ve hizmet tedarik ederler, çeşitli inşaat ve montaj işleri yaparlar ve inşaat sahasındaki ekipmanı taşırlar. İnşaat sahalarındaki yapı malzemelerinin çoğu Türk yapımı. Yerel üreticiler proje için beton karışımları, inşaat demiri, metal yapılar, su yalıtım malzemeleri, borular ve kablo ürünleri tedarik etmekte. Genel olarak, projedeki toplam iş hacminin yaklaşık yüzde 40'ı Türk şirketleri tarafından gerçekleştirilecek. Türk inşaatçılar ve tasarımcılar, projenin hayata geçirilmesine önemli katkılarda bulunuyor" dedi.Akkuyu'nun inşasında gelinen noktayı da anlatan Zoteeva, "İlk güç ünitesi ve ilgili tüm altyapı tesislerinde genel inşaat aşamasını tamamlıyoruz" dedi. Zoteeva, bundan sonra tam ölçekli devreye alma çalışmalarına geçtiklerini söyledi.Zoteeva şöyle devam etti:"1'inci ünitede ilk test elektriğini bu yıl üretmeye başlamayı planlıyoruz. Bunu yapmak için ana devreye alma çalışmalarını tamamlamalı ve güç ünitesinin tüm sistemlerini devreye hazır duruma getirmeliyiz. Bu büyük ve zahmetli bir iş, ancak bunu başarıyla yerine getirmek için gerekli tüm kaynaklara sahibiz."İlk nükleer güç santralini inşa eden insanların büyük bir değer taşıdığını ifade eden Zoteeva, "Eşsiz bir deneyim kazandılar ve Türkiye'nin nükleer inşaat alanındaki insan kaynakları potansiyelinin 'altın fonu' oldular. Türk ve Rus inşaat işçileri çok çalışıyor, fiziksel işler yapıyorlar. Şu anda sahada 30 binden fazla kişi çalışıyor" diye konuştu.HER yeni nükleer güç santralinin neredeyse 100 yıllık bir proje olduğunu ifade eden Zoteeva, Rusya'ya uygulanan yaptırımların nükleer enerji endüstrisine etkisiyle ilgili de şunları kaydetti:"Tedarikçilerin yaptırım kısıtlamalarını gerekçe göstererek mevcut sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanmaları halinde, tedarik zincirlerini başka ülkelere yönlendirmeye hazırız. Rus projeleri kapsamında inşa edilen nükleer santrallerin teknolojileri ve ekipmanları yüzde 98 oranında ithalattan bağımsızdır. Sözleşmeler kapsamındaki tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz."