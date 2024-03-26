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Beyaz Gazete
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK hükümlüsü tutuklandı

Edirne’de, ‘PKK/KCK-YPG silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken Yunanistan’a kaçarken jandarma tarafından yakalanan hükümlü, tutuklandı.

Ekleme: 26.03.2024 - 10:49 Güncelleme: 26.03.2024 - 10:50 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK hükümlüsü tutuklandı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘PKK/KCK-YPG silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isteyen hükümlüyü Havsa ilçesine bağlı Söğütlüdere köyü mevkisinde yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.