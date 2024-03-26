Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK hükümlüsü tutuklandı
Edirne’de, ‘PKK/KCK-YPG silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken Yunanistan’a kaçarken jandarma tarafından yakalanan hükümlü, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘PKK/KCK-YPG silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isteyen hükümlüyü Havsa ilçesine bağlı Söğütlüdere köyü mevkisinde yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.