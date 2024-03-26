Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ'dan AHaber'de peş peşe müjdeler: İzmir için hayallerini tek tek sıraladı!

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ AHaber canlı yayınında İzmirlilere yönelik önemli projelerini açıkladı.4.5 milyon İzmirlinin hizmet beklediğini vurgulayan Hamza Dağ, 'İzmir için ayrım yapmaksızın hizmet ettik, edeceğiz.' dedi. Hamza Dağ, trafik ve altyapının İzmir'in en büyük sorunları arasında yer aldığını vurguladı.Hamza Dağ, '25 yıllık özellikle temel konulara dokunulmama ile alakalı meseleleri 5 yılda bitiremeyeceğimi ben de biliyorum. Ama bir şeylerin değişmeye başladığını göreceksiniz.' dedi. Dağ, İzmirliler için sosyal marketler kuracaklarını, dar gelirli insanların İzmirim Kart ile marketlerden ve bakkallardan alışveriş yapabilecekleri bir sistem oluşturacaklarını ifade etti.Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ'dan AHaber'de peş peşe müjdeler!Hamza Dağ, şu ifadeleri kullandı:'İzmir her dönem yeni bir enkazla karşılaşmış. Normal de seçim çalışmalarında güncel hiçbir fotoğraf koymadım ama bu fotoğraf ayrı bu herkesin gördüğü bir yer değil. Bu normalde arıtıldıktan sonra dökülen çamur. Bunun buraya dökülmesi değil başka bir yere gömülmesi lazımdı. Yağmur yağdığı zaman yan taraf körfez ve bu çamur körfeze gidiyor. Dolayısıyla hem koku kaynaklı bir sorun var hemde körfezin kirlenmesi bir sorun. Bunu bir hal yoluna koymak lazım ama en azından koku meselesi yapacağımız çalışmalarda iyi hale gelir.''Bir belediye başkanı oturduğunda ekibiyle beraber değerlendirip halkın menfaati için ne varsa ve kendi elindeki kaynaklara göre de yapması gerekiyor. Biz mesela su ücret tarifelerine yüzde 50 indirim yapacağız. Önümüzde ki hafta meclise ilk getirilecek konu bu.Turizmde geri de kaldık Antalya, Muğla önümüze geçti. Bir tarafta sağlık turizmi, kruvaziyer limanı, kongre ve fuar turizmi, festivaller ve film platoları ile amacımız turizmin hareketlenmesini sağlamak.İzban TCDD ile Büyükşehir belediyesinin ortak yapmış olduğu bir proje. Dolayısıyla burada yeni setler almamız gerekiyor. İzban'da şu an da 24 dakika olan süre 12 dakikaya, 12 dakika da 6 dakikaya inmesi gerekiyor. Yeni setleri aldığımız zaman Ödemiş'e, Bayındır'a ve Tire'ye ıuzamış olacak. Orta vadeli planda da Bergama ve Kınık'a ulaştırma düşüncemiz var. En büyük hayalimiz çok maliyetli ve kolay olmadığını biliyorum İzban tren yolu üzerinde olduğu için iki yakayı ayırdı ama uzun vadede İzban'ı yer altına taşımayı planlıyoruz.Şunu çok net söylüyorum önümüzde ki hafta inşallah beraber çalışmaya başlayacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışanlar önümüzde ki 5 sene boyunca çok keyif alacaklar. Biz çok çalışmak zorundayız ve çalışan kimseyle de sorunumuz olamaz.'