15 bölge 58 orman yangını! Bin 421 hektarlık alan küle döndü!

Kuraklık yaşanan 15 eyalette 58 orman yangını çıkarken, bin 421 hektardan fazla ormanlık alan yerel bir oldu. Bazı bölgelerde çiftliklere sıçraya alevler nedeniyle hayvanlar telef oldu.

Meksika, artan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.Ülkede kuraklık yaşanan 15 eyalette 58 orman yangını çıktı. Meksika Ulusal Ormancılık Komisyonu (CONAFOR) yaşanan orman yangınlarına ilişkin açıklama yapıldı.bin 421 hektardan fazla alan küle döndüYapılan açıklamada, 58 aktif yangında şu ana kadar bin 421 hektardan fazla ormanlık alanın küle döndüğü ifade edildi. Yükselen alevleri söndürme çalışmalarına 2 bin 85 itfaiyecinin katıldığı aktarıldı.Çıkan yangınlar sebebiyle bazı bölgelerde alevler evlere sıçrarken, çiftliklerdeki hayvanlar telef oldu. Yangınlardan dördünün Morelos ve Veracruz eyaletlerindeki doğal koruma alanlarında çıktığı öğrenildi.Ekiplerin hala aktif olan yangınları söndürmeye yönelik çalışmaları devam ediyor.