Seçim öncesi tedbirler açıklandı! 594 bin personel...

İçişleri Bakanlığı, 31 Mart Türkiye Mahalli İdareler Genel seçimlerinin huzur ve güven ortamında geçmesi ve halkın iradesinin tam olarak sandığa yansıması için çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılacak olan yerel seçimler öncesi alınan tedbirler konusunda şu açıklamalara yer verdi.İçişleri Bakanlığı, 12 Aralık 2023 tarihinde İller İdaresi Genel Müdürlüğü üzerinden 81 il Valiliklerine ''Seçim Tedbirlerine" ilişkin bir genelge gönderdi. Genelgede; seçimlerin huzur ve güven içerisinde yapılması, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, seçim kurulları kararlarının titizlikle takip edilmesi ve bu kararlar doğrultusunda işlem yapılması hususları yer aldı.Seçimle ilgili olayların anlık paylaşımı ve önleyici tedbirlerin geliştirilmesi amacıyla, İçişleri Bakan Yardımcıları başkanlığında "Seçim Koordinasyon Komisyonu" oluşturuldu. Bakanlık, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde ''Seçim Harekât Merkezi'' kuruldu. İllerde GAMER bünyesinde Vali Yardımcısı başkanlığında ve Valiler tarafından belirlenen üyelerden oluşan ''İl Seçim Koordinasyon Merkezleri'' oluşturuldu.Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı koordinesinde; İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla ''Siber Güvenliği'' konusunda toplantılar yapılırken alınması gereken tedbirler belirlendi. MİT Başkanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla da şubat ayı sonundan itibaren her hafta ''Seçim Güvenliği Koordinasyon Toplantıları'' düzenlendi.Milli iradenin sandığa yansıtabilmesi için valiler ve tüm kolluk kuvvetlerle hukuk devleti sınırları içerisinde A'dan Z'ye her türlü tedbiri alındığını açıkladı. Bakan Yerlikaya; " Seçim güvenliği kapsamında; 324 bin Emniyet Genel Müdürlüğü, 197 bin Jandarma Genel Komutanlığı, 2 bin 850 Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 53 bin güvenlik korucusu ve 17 bin gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere toplam 594 bin personel görevlendirildi. Ayrıca kolluk birimlerine ait helikopterlerimizi, uçaklarımızı, İHA/İKU'lar, göreve hazır vaziyette bulunacak.