Eylem Tok ile katil oğlu Timur hakkında şok iddia! Meğer kaza geliyorum demiş…
Eylem Tok ile Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğulları Timur Cihantimur, ehliyetsiz araç kullandı, 1 Mart gecesi yaşanan kazada, Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Adalete teslim olmak yerine cani annesi Tok ile birlikte ABD'ye kaçtı ve New York manzaralı lüks bir dairede kalmaya başladı! Türkiye'nin konuştuğu kazanın üzerinden 24 gün geçerken acılı Aci Ailesi'nin iddiası, kazanın adım adım geldiğini kanıtladı. Katil Timur'un kazanın yaşandığı yol üzerinde art arda hız kamerasına takıldığı ve 5 kez trafik cezası kesildiği ortaya çıktı!
Türkiye'nin konuştuğu kazanın üzerinden tam 24 gün geçti. Eylem Tok ile tanınmış estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğulları Timur Cihantimur, ehliyetsiz ailesine ait lüks otomobilin direksiyonuna geçti.
1 Mart akşamı arkadaşları ile buluşan Cihantimur'un, iddiaya göre yarış yaptıkları sırada yol kenarında bekleyen ATV sürücüsü gruba çarpması sonucu evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci yaşamını yitirdi.
CANİ ANNE İLE OĞLUNUN İADESİ İSTENDİ
Kaza sonrası Eylem Tok'tan yardım isteyen Cihantimur, adalete teslim olmak yerine ailesi tarafından önce Mısır'a oradan da ABD'ye firar etti. Canavar anne Tok ile katil oğlu Timur hakkında kırmızı bülten çıkartılırken Adalet Bakanlığı, ABD'den iadesini istedi.
"HABERİMİZ YOKTU" SAVUNMASI YALAN ÇIKTI
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Tok ile oğlu Timur'u havalimanına götürdüğü belirlenen şirket çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ulaşılan yeni kamera görüntüleri ise ailenin "Timur'un arabayı aldığından haberimiz yoktu" yalanını gözler önüne serdi.
Kaza gecesi Göktürk'te bir kafede oturan annesi Eylem Tok'un yanına, kaza yaptığı lüks araçla giden Timur'un dakikalar sonra o araçla mekandan ayrıldığı görüntülendi.
ACİ AİLESİNDEN ŞOK İDDİA: DAHA ÖNCE 5 KEZ DAHA…
Kazanın olduğu andan itibaren her fırsatta adalet çağrısı yapan, cani anne ile oğluna "Teslim olun" diyen Aci Ailesi'nden ise dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Kanal D Haber'e konuşan baba Özer Aci, Timur Cihantimur'un kazadan birkaç ay önce art arda hız kamerasına takıldığı ve 5 kez trafik cezası kesildiğini iddia etti.
"ARAÇ ÇOCUĞA TAHSİS EDİLMİŞ"
Baba Özer Aci, "Bize gelen ihbara göre çocuk o arabayla okula gidip geliyor. Yani kaza geliyorum diyor aslında baştan. Bu araca art arda 5 sefer ceza yazılmış. Bunların hepsi olasılıkla hız cezası ve Göktürk bölgesinde kesilmiş cezalar. Ceza yiyen büyük olasılıkla çocuk. Direksiyonda çocuk var tabii. Görülüyor ki bu araç çocuğa tahsis edilmiş" dedi.
OKULA DA ARABAYLA GİDİYORMUŞ!
Öte yandan Timur'un okul arkadaşının annesi de Aci Ailesi'ne bir mesaj gönderdi. Mesajda "Bu kazayı yapan çocuk ile kızım aynı okulda. Çocuğun okula da araba ile geldiğini söyleyenler var" ifadelerine yer verildi. Ayrıca Timur Cihantimur'un okula arabayla gelmemesi konusunda öğretmenleri tarafından da uyarıldığı, ancak katilin bunları dikkate almadığı da belirtildi.
1 Mart akşamı arkadaşları ile buluşan Cihantimur'un, iddiaya göre yarış yaptıkları sırada yol kenarında bekleyen ATV sürücüsü gruba çarpması sonucu evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci yaşamını yitirdi.
CANİ ANNE İLE OĞLUNUN İADESİ İSTENDİ
Kaza sonrası Eylem Tok'tan yardım isteyen Cihantimur, adalete teslim olmak yerine ailesi tarafından önce Mısır'a oradan da ABD'ye firar etti. Canavar anne Tok ile katil oğlu Timur hakkında kırmızı bülten çıkartılırken Adalet Bakanlığı, ABD'den iadesini istedi.
"HABERİMİZ YOKTU" SAVUNMASI YALAN ÇIKTI
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Tok ile oğlu Timur'u havalimanına götürdüğü belirlenen şirket çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ulaşılan yeni kamera görüntüleri ise ailenin "Timur'un arabayı aldığından haberimiz yoktu" yalanını gözler önüne serdi.
Kaza gecesi Göktürk'te bir kafede oturan annesi Eylem Tok'un yanına, kaza yaptığı lüks araçla giden Timur'un dakikalar sonra o araçla mekandan ayrıldığı görüntülendi.
ACİ AİLESİNDEN ŞOK İDDİA: DAHA ÖNCE 5 KEZ DAHA…
Kazanın olduğu andan itibaren her fırsatta adalet çağrısı yapan, cani anne ile oğluna "Teslim olun" diyen Aci Ailesi'nden ise dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Kanal D Haber'e konuşan baba Özer Aci, Timur Cihantimur'un kazadan birkaç ay önce art arda hız kamerasına takıldığı ve 5 kez trafik cezası kesildiğini iddia etti.
"ARAÇ ÇOCUĞA TAHSİS EDİLMİŞ"
Baba Özer Aci, "Bize gelen ihbara göre çocuk o arabayla okula gidip geliyor. Yani kaza geliyorum diyor aslında baştan. Bu araca art arda 5 sefer ceza yazılmış. Bunların hepsi olasılıkla hız cezası ve Göktürk bölgesinde kesilmiş cezalar. Ceza yiyen büyük olasılıkla çocuk. Direksiyonda çocuk var tabii. Görülüyor ki bu araç çocuğa tahsis edilmiş" dedi.
OKULA DA ARABAYLA GİDİYORMUŞ!
Öte yandan Timur'un okul arkadaşının annesi de Aci Ailesi'ne bir mesaj gönderdi. Mesajda "Bu kazayı yapan çocuk ile kızım aynı okulda. Çocuğun okula da araba ile geldiğini söyleyenler var" ifadelerine yer verildi. Ayrıca Timur Cihantimur'un okula arabayla gelmemesi konusunda öğretmenleri tarafından da uyarıldığı, ancak katilin bunları dikkate almadığı da belirtildi.