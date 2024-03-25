Bakan Işıkhan açıkladı: Bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu!

Ramazan Bayramı yaklaşıyor.Bu kapsamda milyonlarca emeklinin gözü, ikramiyeler için gelecek habere çevrildi.Beklenen haber ise bugün geldi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Bakan Işıkhan, bayram ikramiyelerine ilişkin tarih verdi.Açıklamada şöyle denildi:'Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır. Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.'Buna göre ödemelerin yapılacağı tarihler şöyle:17-18 olanlara 2 Nisan'da, 10-20-21-22 olanlara 3 Nisan'da, 23-24-25-26 olanlara ise 4 Nisan'da yatırılacak.Tamamı 5 Nisan'da ödeme alacak.1-2 olanlara 2 Nisan'da, 2-4-5 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmak üzere 3-5 Nisan tarihleri arasında ikramiyeleri yatacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin 3 bin lira olacağını açıklamıştı.Giresun'daki mitinginde müjdeli haberi duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:“Önce 1000 lira olan bayram ikramiyesini evvela 1100 liraya, sonra 2 bin liraya çıkardık. Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz. Ülkemizde emekli maaşı alan, vefat edenlerin hak sahipleriyle birlikte 16 milyon kişi var. Yapılan her bir iyileştirmenin bütçeye maliyetini buna göre düşündüğümüzde karşımızdaki tablo çok daha iyi anlaşılacaktır. Bizim asıl amacımız ekonomide gerçek ve kalıcı refah artışını sağlayacak güçlü bir altyapı kurmaktır. Hayat pahalılığı sorununu çözdüğümüzde diğer alanlarda çok daha hızlı yol alabileceğimiz bir iklime sahibiz.”