Altın gram fiyatı 2250 lira altında! Altın alım fırsatı veriyor mu? İslam Memiş duyurdu

Altın fiyatları yeni haftaya sakin seyirle başladı. Geçtiğimiz hafta görülen zirveler sonrası ons altın rotasını aşağı yönlü kırdı. Ons yönlü destek bulamayan altın gram fiyatı geriledi. Öte yandan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kritik altın yorumlarında bulundu.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.'Ons altın geçtiğimiz hafta 2223 dolar seviyesine kadar yükseldi. Artışlar sonra ons satış yedi. Cuma günü 1 günde 61 dolar geriledi. 2160 dolar destek seviyesi çalışmış oldu ve tepki alımı geldi.Gram altın serbest piyasalarda 2548 liraya kadar yükselmişti. Cuma günü ise gram altın 101 liralık satış yedi. Her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendireceğiz. Düşüşler kalıcı değil.Bu hafta piyasadan sakin bir seyir bizi bekliyor. Ons için 2160-2154 dolar destek seviyeleri var. Bu seviyeler aşağı yönlü kırılırsa 2125 dolar beklentimiz gerçekleşir.2500 lira üzerinde gram altın almayın. Ons altın 2125 dolara kadar gerilirse karşısındaki gram altını o gün alabilirsiniz. 2160 dolar karşısındaki gram altını yüzde elli alabilirsin.Gram altın yatırımcısı ons altını takip etmesi lazım.'