Altın gram fiyatı 2250 lira altında! Altın alım fırsatı veriyor mu? İslam Memiş duyurdu
Altın fiyatları geçtiğimiz hafta kırdığı rekorlar sonrası kar satışı yedi. Ons altın 2223 dolara kadar çıkarken, altın gram fiyatı serbest piyasalarda 2548 TL'yi gördü. Zirveler sonrası altın ibresi aşağı döndü. Ons altın 2170 dolardan işlem görüyor. Buradan esen ters rüzgar gram altın fiyatını geriletti. Peki altın alım fırsatı veriyor mu? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın için merak edilenleri cevapladı.
Altın fiyatları yeni haftaya sakin seyirle başladı. Geçtiğimiz hafta görülen zirveler sonrası ons altın rotasını aşağı yönlü kırdı. Ons yönlü destek bulamayan altın gram fiyatı geriledi. Öte yandan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kritik altın yorumlarında bulundu.
İSLAM MEMİŞ ALTIN YORUMLARINDA BULUNDU
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İslam Memiş'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
'Ons altın geçtiğimiz hafta 2223 dolar seviyesine kadar yükseldi. Artışlar sonra ons satış yedi. Cuma günü 1 günde 61 dolar geriledi. 2160 dolar destek seviyesi çalışmış oldu ve tepki alımı geldi.
'HER DÜŞÜŞ BİR ALIM FIRSATI'
Gram altın serbest piyasalarda 2548 liraya kadar yükselmişti. Cuma günü ise gram altın 101 liralık satış yedi. Her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendireceğiz. Düşüşler kalıcı değil.
'ONS İÇİN 2125 DOLAR BEKLENTİMİZ VAR'
Bu hafta piyasadan sakin bir seyir bizi bekliyor. Ons için 2160-2154 dolar destek seviyeleri var. Bu seviyeler aşağı yönlü kırılırsa 2125 dolar beklentimiz gerçekleşir.
İŞTE ALIM FIRSATI...
2500 lira üzerinde gram altın almayın. Ons altın 2125 dolara kadar gerilirse karşısındaki gram altını o gün alabilirsiniz. 2160 dolar karşısındaki gram altını yüzde elli alabilirsin.
Gram altın yatırımcısı ons altını takip etmesi lazım.'
İSLAM MEMİŞ ALTIN YORUMLARINDA BULUNDU
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İslam Memiş'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
'Ons altın geçtiğimiz hafta 2223 dolar seviyesine kadar yükseldi. Artışlar sonra ons satış yedi. Cuma günü 1 günde 61 dolar geriledi. 2160 dolar destek seviyesi çalışmış oldu ve tepki alımı geldi.
'HER DÜŞÜŞ BİR ALIM FIRSATI'
Gram altın serbest piyasalarda 2548 liraya kadar yükselmişti. Cuma günü ise gram altın 101 liralık satış yedi. Her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendireceğiz. Düşüşler kalıcı değil.
'ONS İÇİN 2125 DOLAR BEKLENTİMİZ VAR'
Bu hafta piyasadan sakin bir seyir bizi bekliyor. Ons için 2160-2154 dolar destek seviyeleri var. Bu seviyeler aşağı yönlü kırılırsa 2125 dolar beklentimiz gerçekleşir.
İŞTE ALIM FIRSATI...
2500 lira üzerinde gram altın almayın. Ons altın 2125 dolara kadar gerilirse karşısındaki gram altını o gün alabilirsiniz. 2160 dolar karşısındaki gram altını yüzde elli alabilirsin.
Gram altın yatırımcısı ons altını takip etmesi lazım.'