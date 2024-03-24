İstanbullunun parası reklama gitti: Ödenen miktar dudak uçuklattı! İBB'yi borç batağına sürükledi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği 2019 yılından bu yana İstanbullulara kabusu yaşattı. Her fırsatta 16 milyon için çalışıyoruz diyerek algı operasyonu yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşın parasının büyük bir kısmını siyasi çıkarları uğruna reklam işlerine harcadığı ortaya çıktı.İBB tarafından muhtelif tanıtım ve duyuru hizmetleri 553,8 milyon TL bedelle KÜLTÜR AŞ'ye ihale edildi. 4 firmanın doküman indirdiği ihaleye rekabeti engelleyici hüküm ve uygulamalar sebebiyle tek firma katıldı.22 Kalemden oluşan Konser/ Dinleti Hizmetinin: 98.512.500,00 TL + KDV,14 Kalemden oluşan Yemek + Kokteyl + İkram + Kumanya Hizmetinin: 14.606.250,00 TL + KDV,8 Kalemden oluşan Yurtdışı Uçak Bileti: 8.140.000,00 TL + KDV,2 Kalemden oluşan Yurtiçi Uçak Bileti: 1.572.500,00 TL + KDV,4 Kalemden oluşan Konaklama Hizmetinin: 4.852.500,00 TL + KDV tuttuğu belirlendi.Sosyal medya platformlarında 1 günlük tanıtım ve reklam faaliyetleri için 5 adet Youtuber'a 581 bin lira para ödendi.Kültür-sanat ihalesindeki işlerin gerçek yüklenici yerine alt yüklenicilere yaptırılması nedeniyle 86,5 milyon tl fazladan para ödendi.Kültür-Sanat ihalesinde verilen işlerin gerçek yüklenicisine ihale edilmeyerek, işi yapan firma ile idare arasına giren ve işi idareden alıp alt yüklenicilere yaptıran firmaya verilmesi sonucu, tedarik edilen mal ve hizmetler gerçek piyasa değerlerinden daha yüksek fiyatlara ihale edildi.265.935.125,00 TL + KDV bedelle piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetler 352.458.875,00 + KDV bedelle ihale edilerek belediye 86,5 milyon TL zarara uğratıldı.Muhtelif spor organizasyonların tanıtım ve duyuru çalışmaları için taşeron kullanılması nedeniyle yaklaşık 60 milyon tl fazladan ödendi.'2023 Yılı Muhtelif Gençlik ve Spor Organizasyonları ile Organizasyonların Tanıtım, Duyuru Çalışmaları Hizmet Alım İşi' 419.978.230,00 TL + KDV bedelle SPOR A.Ş 'ye ihale edildi.5 firmanın doküman indirdiği ihaleye rekabeti engelleyici hüküm ve uygulamalar sebebiyle tek firma katıldı.İhalenin birim fiyat telif cetvelinin bazı kalemleri incelendiğinde ihale kapsamında;26 Kalemden oluşan Yemek + Kokteyl + İkram + Kumanya Hizmeti: 34.721.000,00 TL + KDV,5 Kalemden oluşan Uçak Bileti: 19.599.000,00 TL + KDV,3 Kalemden oluşan Konaklama Hizmeti: 21.219.500,00 TL + KDV4 Kalemden oluşan 'Sosyal Medya Platformlarında Reklam ve Tanıtım Hizmeti': 2.220.800,00 TL + KDV bedelli işler bulunuyor.10 Blogger / Vlogger /İnfluencer vb. olarak adlandırılan idare tarafından isimleri belirlenecek kişilere de 550.000,00 TL + KDV bedele reklam ve tanıtım yaptırılması kararlaştırıldı.299.257.005,39 TL bedelle piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetlerin 358.833.572,53 + KDV bedelle ihale edildi.Böylece tüm ihale kapsamında alt yükleniciye yaptırılan işler; doğrudan hizmeti veren firmalardan teklif alınmaması sebebiyle belirtilen hizmetler için 59.576.567,14 TL+KDV fazla ödeme yapıldı.Muhtelif kültür ve sanat organizasyonları ile bu organizasyonların reklamı için fazladan 576 bin 500 tl ödeme yapıldı2023 yılı muhtelif kültürel ve sanatsal etkinlikler ile bu organizasyonların tanıtım ve duyuru hizmetleri 8.939.000,00 TL + KDV bedelle FSM Kültür Sanat Şirketi'ne ihale edildi.Birim fiyat telif cetvelinin bazı kalemleri incelendiğinde ihale kapsamında;3 Kalemden oluşan Yemek + Kumanya Hizmeti: 650.000,00 TL + KDV,2 Kalemden oluşan Uçak Bileti - Otobüs Bileti: 742.500,00 TL + KDV,2 Kalemden oluşan Konaklama Hizmeti: 330.000,00 TL + KDV bedelli işler de aynı şirkete ihale edildi.İhalenin 11 kalemi 2.795.000,00 TL bedelle doğrudan ilgililerinden tedarik edilebilecek iken söz konusu hizmetler 3.371.500,00 TL + KDV bedelle taşerona ihale edildi.Böylece doğrudan hizmeti veren kişi ve firmalardan teklif alınmaması sebebiyle sayılan hizmetler için 576.500,00 TL + KDV fazla ödeme yapıldı.2023 yılı muhtelif medya hizmetleri işi' 283.233.000,00 TL + KDV bedelle MEDYA A.Ş'ye ihale edildi.2 firmanın doküman indirdiği ihaleye rekabeti engelleyici hüküm ve uygulamalar sebebiyle ancak tek firma katıldı.İhale verilen firmanın işi alt yükleniciler eliyle gördürmesi nedeniyle 174.848.500,00 + KDV bedelle piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetler 221.716.000,00 TL + KDV bedelle görüldü.Böylece doğrudan hizmeti veren firmalardan teklif alınmaması sebebiyle belirtilen hizmetler için 46.867.500,00 TL+KDV fazla ödeme yapıldı.Dijital içeriklerin üretilmesi işi 7.140.000,00 TL + KDV bedelle MEDYA A.Ş 'ye ihale edildi.3 firmanın doküman indirdiği ihaleye rekabeti engelleyici hüküm ve uygulamalar sebebiyle tek firma katıldı.3.499,000,00 + KDV bedelle piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetler 4.617.500,00 TL + KDV bedelle Voice 360 isimli firmaya ihale edildi.Böylece doğrudan hizmeti veren firmalardan teklif alınmaması sebebiyle belirtilen hizmetler için 1.118.500,00 TL+KDV fazla ödeme yapıldı.10 Youtuber/Blogger/Vlogger/İnfluencer'a 362.500,00 TL+KDV bedelle hizmet alımı yapıldı. (Temmuz 2023)Yaptırılan söz konusu alımların, hangi kamu hizmetinin gördürülmesine veya İstanbul halkının hangi ihtiyacına cevap vermeye yönelik olduğu anlaşılamadı.