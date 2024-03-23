Motorinde indirim pompaya yansıdı! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Sürücülerin beklediği indirim geldi.Sektör temsilcileri, brent petroldeki düşüş sonrası akaryakıtta indirime dikkat çekti.Böylelikle motorin grubuna 23 Mart Cumartesi gecesi indirim beklendi.Gece yarısı gelen 1 liralık indirim ise pompaya yansıdı.Benzin grubunda ise herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.En son perşembe gecesi benzinin litre fiyatına 1 lira 50 kuruşluk bir zam yapıldı.Motorinin litre fiyatı 41.98 lira,benzinin litre fiyatı ise 43.44 lira oldu.