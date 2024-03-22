İstanbul'un çilesi metrobüs! Yine yolda bıraktı!

İstanbul'da toplu ulaşım sistemi 5 yıldır alarm vermeye devam ediyor. Seçim döneminde ulaşımı sorun olmaktan çıkarma sözü veren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki mega kentte tramvay, metro, metrobüs ve otobüsler her gün yanma, arıza, kaza gibi durumlar sebebiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Yolcuların ittiği otobüsler, bozuk asansörler, yürüyen merdiven ve kapatılan metro girişleri haberlerine bir yenisi daha eklendi.Son olay ise dün İBB yönetimi tarafından Aralık ayında Edirnekapı'daki İETT garajında yapılan törenle son partisi teslim alınan ve yollara çıkan metrobüs aracıyla oldu. Sabah saatlerinde durakları dolduran İstanbullular, seferde olması gereken yeni metrobüs aracının arıza yapmasıyla yolda kaldı.Bir anda arıza veren metrobüs, yolcularını güvenli bir şekilde okul, hastane ve işlerine götürmek yerine çekici yardımıyla garaja götürüldü. Duraklarda bekleyen İstanbullular ise bir sonraki metrobüs aracını beklemek zorunda kaldı.