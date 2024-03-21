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Uyuşturucu satıcılarına Narkoçelik-7 operasyonu: 161 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 21 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-7' operasyonlarında; 930 kilogram uyuşturucu madde ile 35 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 161 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Ekleme: 21.03.2024 - 14:49 Güncelleme: 21.03.2024 - 14:52 / Editör: Ozge Selin
Uyuşturucu satıcılarına Narkoçelik-7 operasyonu: 161 şüpheli yakalandıİçişleri Bakanı Yerlikaya: 21 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-7' operasyonlarında; 930 kilogram uyuşturucu madde ile 35 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 161 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.