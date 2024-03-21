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Tekirdağ'da korkunç kaza! Tırla yolcu minibüsü çarpıştı: 5 ölü, 10 yaralı

Tekirdağ Saray'dan Çerkezköy istikametine giden 34 BGE 76 plakalı tır, Vize'den Çerkezköy istikametine seyreden 59 KS 182 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Tekirdağ'da korkunç kaza! Tırla yolcu minibüsü çarpıştı: 5 ölü, 10 yaralı
Ekleme: 21.03.2024 - 11:00 Güncelleme: 21.03.2024 - 11:34 / Editör: Ozge Selin
Tekirdağ'da korkunç kaza! Tırla yolcu minibüsü çarpıştı: 5 ölü, 10 yaralı
Son zamanlarda yaşanan tır ve yolcu otobüsü kazalarına bir yenisi daha ekledi.

Tekirdağ'da feci bir kaza yaşandı.

Saray'dan Çerkezköy istikametine giden TIR, Vize'den Çerkezköy istikametine seyreden yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Tekirdağ'da korkunç kaza! Tırla yolcu minibüsü çarpıştı: 5 ölü, 10 yaralı

5 kişi öldü

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Kazanın ardından minibüsün devrildiği öğrenildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Tekirdağ'da korkunç kaza! Tırla yolcu minibüsü çarpıştı: 5 ölü, 10 yaralı