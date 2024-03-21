Tekirdağ'da korkunç kaza! Tırla yolcu minibüsü çarpıştı: 5 ölü, 10 yaralı

Son zamanlarda yaşanan tır ve yolcu otobüsü kazalarına bir yenisi daha ekledi.Saray'dan Çerkezköy istikametine giden TIR, Vize'den Çerkezköy istikametine seyreden yolcu minibüsüyle çarpıştı.Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Kazanın ardından minibüsün devrildiği öğrenildi.Olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.