Tekirdağ'da korkunç kaza! Tırla yolcu minibüsü çarpıştı: 5 ölü, 10 yaralı
Tekirdağ Saray'dan Çerkezköy istikametine giden 34 BGE 76 plakalı tır, Vize'den Çerkezköy istikametine seyreden 59 KS 182 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.
Son zamanlarda yaşanan tır ve yolcu otobüsü kazalarına bir yenisi daha ekledi.
Tekirdağ'da feci bir kaza yaşandı.
Saray'dan Çerkezköy istikametine giden TIR, Vize'den Çerkezköy istikametine seyreden yolcu minibüsüyle çarpıştı.
5 kişi öldü
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Kazanın ardından minibüsün devrildiği öğrenildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.