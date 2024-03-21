Sel felaketi hayatı etkiledi! 40 bin kişi...

Endonezya, bir kez daha ağır bir doğal afeti yaşıyor.Endonezya Ulusal Afet Merkezi'nden (BPBD), Orta Java bölgesinde etkili olan sele ilişkin açıklamada, 31 köyü sular altında bırakan sel felaketinin yaklaşık 40 bin kişiyi yerinden ettiği belirtildi.Antara News'in haberine göre, selden etkilenen 3 binden fazla kişinin halihazırda 29 farklı geçici sığınağa yerleştirildiği aktarılan açıklamada, felaketzedelere 15 farklı noktada sıcak yemek dağıtıldığı kaydedildi.