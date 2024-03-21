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Sel felaketi hayatı etkiledi! 40 bin kişi...

Endonezya'nın Orta Java bölgesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle yaklaşık 40 bin kişi yerinden oldu.

Ekleme: 21.03.2024 - 09:17 Güncelleme: 21.03.2024 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
Sel felaketi hayatı etkiledi! 40 bin kişi...Endonezya, bir kez daha ağır bir doğal afeti yaşıyor.

40 bin kişi evini terk etti

Endonezya Ulusal Afet Merkezi'nden (BPBD), Orta Java bölgesinde etkili olan sele ilişkin açıklamada, 31 köyü sular altında bırakan sel felaketinin yaklaşık 40 bin kişiyi yerinden ettiği belirtildi.

3 binden fazla sivil geçici sığınaklarda

Antara News'in haberine göre, selden etkilenen 3 binden fazla kişinin halihazırda 29 farklı geçici sığınağa yerleştirildiği aktarılan açıklamada, felaketzedelere 15 farklı noktada sıcak yemek dağıtıldığı kaydedildi.

Sel felaketi hayatı etkiledi! 40 bin kişi...