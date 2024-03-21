Pınar Damar cinayeti: Katil eniştenin cezası açıklandı indirim yapılmadı!
İstanbul Bağcılar'da kayıp olarak aranırken, cesedi bulunan Pınar Damar'ı öldürdüğünü itiraf eden Metin Aydin karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Cani enişte, 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan ise 15 yıl hapis cezasına aldı. Duruşmada karar öncesi son sözü sorulan Aydin, "Çok pişmanım, beraatımı istiyorum" ifadelerini kullandı.
Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Metin Aydin getirilirken Pınar Damar'ın ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.
Pınar Damar'ın kuzeninin eşi olan Metin Aydin, söz hakkı verilmesi üzerine 'Ben Pınar'a zarar vermek için oraya gitmedim. Tartıştık kaza sonucunda böyle bir olay gerçekleşti.
Cinsel saldırıda da bulunmadım. Pınar'ı çok seviyordum. Çok pişmanım, beraatımı istiyorum ' dedi.
Mahkeme heyeti, Aydin'in 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıl hapsine, 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapsine hükmetti.
'ADALET YERİNİ BULDU'
Duruşma sonrası adliye binası önünde gazetecilere konuşan baba Mustafa Damar, adaletin yerini bulduğunu, içinin rahat ettiğini söyledi.
İDDİANAMEDEN
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Metin Aydin'in Pınar Damar'ı öldürmeden önce, cinsel saldırıda bulunduğu tespit edildi.
Metin Aydin hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme', 'Cebir Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılması istendi.