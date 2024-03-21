25 yıllık CHP'li belediye enkazı! AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın tüm gerçekleri gözler önüne serdi

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.25 yıldır Muğla'yı yöneten CHP'li belediye altyapı sorununu çözemedi, suyu yönetemedi, halk susuzluktan adeta kırılmış durumda. İmar planlarının hukuka aykırı olduğu ortaya çıktı, Muğla gibi turizmin başkenti olan bir şehir plansız programsız kaldı.Özellikle Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de ciddi su krizleri yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. Muğla halkı temel ihtiyaçlarını gidermekte zorluk çekiyor, sularını tankerlerle temin etmeye çalışıyor. Dışardan görünenin aksine Muğla'nın CHP'li belediye yönetimiyle çok zor durumda olduğu ortaya çıktı. Yaşanan sorunları tek tek ve tüm detaylarıyla Aydın Ayaydın canlı yayında kamuoyuyla paylaştı.'Ben siyaseti 2014 yılında noktalamıştım. Milletvekilliği seçiminde hem AK Parti'den hem başka siyasi parrtilerden isim vermeyeyim, milletvekilliği teklifi geldi. Ben siyaseti düşünmüyordum çünkü noktalamıştım ve kabul etmedim. Ama Bodrum-Muğla'da yaşayan biri olarak o kadar çok büyük sorunlar yaşadık ki… Yol yok, su yok, temizlik yok, altyapı yok, kanalizasyon yok, evinizden çıkamıyorsunuz!'Sizin gördüğünüz Bodrum, Muğla, Marmaris, Fethiye yok artık. 10 yıldır Büyükşehir Belediyesi buraya hiçbir hizmet getirmemiş. Kaçak yapılaşma gittikçe büyüyor, her taraf beton yığını olmuş. Ve sağlıksız bir büyüme, sağlıksız bir yapılaşma oluyor. Neden sağlıksız yapılaşma oluyor çünkü Büyükşehir Belediyesi çıkarması gereken imar planını çıkarmadığı için her önüne gelen istediği gibi binayı yapıyor. İstediği gibi kıyıyı işgal ediyor, istediği gibi binayı dikiyor oraya. 2 katlı binalar Muğla'nın bir kültürüdür, o kaybolmuş. İmar planları hiçbir ilçede yok. Altyapı…Kardeşim; turizmin merkezi, dünyanın turizm merkezi neresi derseniz Bodrum, Marmaris, Datça, Fethiye, Köyceğiz… Ama ne yazık ki bu ilçelerimizde altyapı yok, kanalizasyon derelere, derelerden de güzelim denize ve koylara akıyor. Fethiye ve Marmaris körfezi bitmiş artık. Denize girmeye çalıştığınızda dizinize kadar balçığa batıyorsunuz. Marmaris Körfezi'nde 5 milyon metre küp balçık var, Fethiye Körfezi'nde 6 milyon metre küp balçık var.''Ben bu sorunları yaşıyorum, bu sorunları yaşayan biri olarak önce siyaseti bıraktım, belediye başkanlığını ne yapayım diye düşündüm düşünmedim değil. Bir 15 günlük süre istedim. Aileme danışayım, etrafımdaki dostlarıma, arkadaşlarıma, Bodrumlulara, Marmarislilere, Muğlalılara danışayım dedim, onlara danıştım. Onlar dedi ki; Arkadaş, Bodrum bitti, Muğla bitti, Fethiye bitti, Marmaris bitti, artık senin gibi birinin hizmet getirebilecek birinin iş yapabilecek birinin elini taşın altına sokması lazım” dediler. Ben de vatandaşın bana bu söylediklerini, çünkü bu sorunları ben yaşadım. Ben geçen yıl Bodrum'daki evime tankerle su taşıdım. Ona da razıydım. 3 gün,5 gün, 7 gün tankerle eve su taşımak için sıra bekliyorsunuz. Şimdi dünyanın turizm kentinde böyle sorunlar yaşayan biri olarak elimi taşın altına soktum ve büyükşehir belediye başkanlığı teklifini kabul ettim.'