İstanbul için güzel haber! Barajlardaki son durum...

İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde 58,65 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 89,21 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 20 Mart 2024 Çarşamba günü yüzde 79,34 olarak ölçüldü.20 Mart Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 79,34 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 20 Mart'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:Ömerli Barajı: %88,59Darlık Barajı: %86,14Elmalı Barajı: %89,29Terkos Barajı: %81,17Alibey Barajı: %70,3Büyükçekmece Barajı: %75,47Sazlıdere Barajı: %58,51Istrancalar Barajı: %73,26Kazandere Barajı: %72,82Pabuçdere Barajı: %70,95