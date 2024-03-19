Depremzedeler yuvalarına kavuşuyor! 30 bin konut daha teslime hazır... Başkan Erdoğan canlı bağlantıyla katılacak

Asrın deprem felaketi sonrası 11 ilde yaralar sarılıyor. Depremzedeleri yeni ve sıcak yuvalarına kavuşturmak için devam eden çalışmalar kapsamından AFAD’ın 30 bin konut kura töreni bugün Başkan Erdoğan’ın da canlı bağlantı ile katılacağı törenle yapılacak. Hatay'da 3613 konut, Malatya'da 1700 konut, Kahramanmaraş'ta 8303 konut, Adıyaman'da ise 5418 konut teslim edilecek.

6 Şubat 2023'te meydana gelen 'Asrın Felaketi'nin üzerinden 1 yıldan fazla zaman geçti.50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği, yüz binlerce konutun yıkıldığı ya da hasar aldığı çifte depremin ardından kollarını sıvayan Türkiye, bölgedeki yaraları sarmak için tam gaz çalışmaya başladı.Çalışmalar kapsamında bugüne kadar bölgede binlerce vatandaşa evleri teslim edilirken, bugün de AFAD'ın 30 bin konut kura töreni gerçekleştirilecek.Hatay'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş'ta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman'da ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan çalışmalara katılacak.Hatay'da 3613 konut, Malatya'da 1700 konut, Kahramanmaraş'ta 8303 konut, Adıyaman'da ise 5418 konut teslim edilecek.Hak sahiplerinin belirleneceği kura töreni öğle saatlerinde yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kura törenine canlı bağlantı yoluyla katılarak önemli açıklamalarda bulunacak.