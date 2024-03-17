İşte İstanbul'un metro gerçeği! İmamoğlu 47 kilometreden sadece 8'ini yaptı

Yerel Seçimler için artık sayılı günler kaldı. Türkiye 31 Mart Pazar sandık başına gidecek. Yerel yönetimler için tercihler yapılacak.Öte yandan kirli ittifaklar ve pazarlıkların yine gündemden düşmediği seçimler öncesi bu kez İstanbul'da ayrıca bir manipülasyon girişimi ortaya kondu.CHP'li İBB Başkanı ve Adayı Ekrem İmamoğlu, atmadığı metro temellerini sahiplendi, yapmadığı çalışmalarla algı operasyonlarına girişti. İmamoğlu'nun 'temel atmama' törenleri ise gülünç bulundu.CHP'li İBB Başkanı'nın göz göre göre giriştiği bu algı çalışmasına da sık sık Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum tarafından belgelerle yanıt veriliyor. Kurum yaptığı konuşmada 'İmamoğlu'nun en iyi yaptığı şey yalan söylemek' dedi ve tabloyu gözler önüne serdi.Kurum, 'İmamoğlu, 'Biz İstanbul'a hükümetten 5 kat daha fazla icraat yaptık' diyor. Kardeşlerim, yalandan başka bir icraatını gördünüz mü? İşte ortada. 5 yılda tek bir metro ihalesine bile çıkamadılar. Bu da yetmezmiş gibi bir de rahmetli Kadir ağabey zamanında temelleri atılan metro projelerinin temelini 'ben attım', 'sıfırdan yaptım' diye yalan söylüyor. Emek hırsızlığı, proje hırsızlığı, icraat hırsızlığı yapıyor. Her güne bir yalan sığdırıyorlar. Bunların bu yalanlarını biz yüzlerine söylemekten, onlar yalan söylemekten bıkmadılar.' ifadelerini kullandı.Ekrem İmamoğlu'nun son 5 yılda yaptığı tek bir metro ihalesi olmadığının altını çizen Kurum, şöyle devam etti: 'Açtım dediği 47 kilometrelik metro hattının sadece ve sadece 8 kilometresi bu dönemde yapılmıştır. Daha birkaç gün önce yalanlarını yüzlerine vurduğumuzda hemen elleri ayaklarına dolaştı.Öyle korktular ki, 4 yıl önce hafriyat döktükleri Sancaktepe-Yenidoğan metro hattının önce ismini değiştirdiler, sonra da sözde yapım çalışmalarına başlama töreni yaptılar. Bakın temel atma değil, hizmete alma değil, çalışmaya başlatma töreni yaptılar. Orada bile temel atma diyemiyorlar. Çünkü ortada ne temel var, ne metro. Bu da seçim korkusuyla alelacele yapılmış icraatlardan birisi. Ama korkunun artık ecele faydası yok.'