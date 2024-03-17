Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum açıkladı! İstanbul'da öncelik bu iki konu olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kağıthane'de düzenlenen Sivas Hemşehri Sahuru programına katıldı. Sözlerine şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nu anarak başlayan Murat Kurum, 'Sizler için gece gündüz çalışsak, mücadele etsek az. Sizlerin ülke, vatan, bayrak sevdanız en büyük motivasyonumuzdur. Sivas'ımızın Yiğidoları, kıymetli hemşehrilerim hoş geldiniz. Sizleri, sizlerin şahsında Sivas'ın tüm ilçelerini, tüm köylerini, tüm hanelerini sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bu güzel gece vesilesiyle, Sivas'ın yiğit evladı şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle, özlemle yad ediyorum.' ifadelerini kullandı.Murat Kurum, Bakanlık yaptığı 5 yıllık dönemde Sivas'a yaptığı hizmetleri hatırlattı. Sivas'ın dört bir yanında eserler ürettiğini vurgulayan Kurum, 'Bu kardeşiniz, 81 ilimize hizmet etmiş, 81 şehrimizde eser üretmiş bir kardeşinizdir. Sellerde, yangınlarda, depremlerde bizden ne beklendiyse, 2 saat sonra oraya gitmiş ve milletimizin elini tutmuşuz. Sivas'a neler kazandırdığımızı sizler iyi bilirsiniz. Hep söylüyorum, biz 'Ölümsüz olmak istersen eğer, dünyaya bırakırsın bir eser' diyerek çalışıyor, bu anlayışla sizlere hizmet ediyoruz. Ardımızda eserler bırakmayı, gelecek nesillerimizin hayır dualarını almayı arzuluyoruz. İşte bu anlayışla; bütün şehirlerimize olduğu gibi Sivas'ımızın dört bir yanında eserler ürettik, sizlerin duasını aldık. İşte buna Ulu Camii şahittir. Kale Camii şahittir. Çifte Minareli Medrese şahittir. Gökmedrese şahittir. Eğri Köprü ve Kesik Köprü şahittir. Bakanlık görevim esnasında Sivas'ımızda tam 30 dev eserimizi kardeşlerimize armağan ettik. Sivas'ımızın dört bir yanını millet bahçelerimizle donattık. Altyapı ve üstyapıyı güçlendirdik. 10 bini aşkın yeni yuva kazandırdık. Binlerce riskli evin ve dükkanın dönüşümünü gerçekleştirdik. Kapalı otoparkımızı, Kale projemizi yaptık. Valilik yanındaki kütüphaneye kadar. Merkez'de Yenimahalle'de yüzlerce sosyal konutumuzun anahtarlarını Sivaslı kardeşlerimize teslim ettik. Sivas'tan hangi belediye başkanımız gelse Sivaslı kardeşlerimiz için hizmetlerin kararını aldık. Sosyal donatılardan güneş enerjisi santrallerine, kamu binalarından iskân konutlarımıza kadar onlarca eserimizin açılışını gerçekleştirdik.' dedi.İstanbul'a hizmet için yola çıktığını belirten Murat Kurum, trafik sorununu çözmek ve kenti depreme hazırlamak için gece gündüz çalışacaklarını söyledi. İstanbulluların kentsel dönüşümle birlikte huzur içinde uyuyacağını dile getiren Kurum, şöyle konuştu: '70 gün önce de Sivas'ın sesi, nefesi Aşık Veysel'in söylediği gibi 'Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece' diyerek milletimize hizmet yolunda yeni bir maratona çıktık. 'Sadece İstanbul' dedik. Bugün; İstanbul'da yaşayan siz kıymetli Sivaslı hemşerilerimize de en güzel eserleri kazandırmanın gayreti içerisinde olduk. Şimdi İstanbul'a dair daha büyük hedeflerimiz, daha büyük hayallerimiz var ve bu aşkla yollardayız. İstanbullu hemşerilerimizin 5 yıldır biriken dertleriyle dertleniyoruz. İşte sizlerin canını hiçe sayan, verdiği vaatleri hatırlamayan, söz verdiği vaatleri yerine getirmeyen, kentsel dönüşümü ciddiye almayan mevcut CHP'li İBB yönetiminden 31 Mart akşamı Sivaslı kardeşlerimizle birlikte kurtulacağız. İstanbul'umuzu güvenli bir limana yanaştıracağız. 1 Nisan'da göreve gelir gelmez de İstanbul'da ilk önceliğimiz kentsel dönüşüm ve trafik çilesini bitirmek olacak. İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıracağız. 650 bin konut projemizi süratle yapacağız, İstanbullu hemşerilerimizi güvenli, huzurlu yuvalarına kavuşturacağız. İstanbullu kardeşlerim yastığa başını koyduğunda uykusuz geceler geçirmeyecek. Kabuslar içinde uyanmayacak. Huzur içinde uyuyacak, mutlu bir şekilde, aydınlık bir sabaha uyanacak. Kentsel dönüşümle birlikte, ulaşım ve trafik sorununu da yapacağımız çalışmalarla kökten çözüme kavuşturacağız. Şu anda, İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek artık çilenin de ötesine geçti; resmen işkenceye dönüştü.'Murat Kurum, 1 Nisan'dan itibaren başlatacağı tünel, kavşak ve yeni metro hatları çalışmalarıyla ulaşım sorununu çözeceğini söyledi. Toplu ulaşıma yeni otobüs ve metrobüs filolarının da ekleneceğini ifade eden Kurum, 'Ramazan ayında bunu çok daha iyi, çok daha açık bir şekilde tecrübe ediyoruz. İftar saatlerinde İstanbul'umuzdaki trafik sıkışıklığı yüzde 85 oranlarına varıyor. Kardeşlerimiz iftar saatlerinde evine yetişmek, ezan okunmadan sofrasına oturmak, sıcacık ramazan pidesini alıp evine varmak, huzur içinde orucunu açmak istiyor. Ama ilgisiz, beceriksiz, liyakatsiz yönetimden dolayı, trafik sıkışıklığından dolayı vaktinde evine varamıyor; eşiyle, çocuklarıyla aynı anda orucunu açamıyor. Size söz veriyorum. İstanbullu hemşerilerimin ömründen ömür çalan bu trafik çilesini bitireceğiz. Bunu da 1 Nisan'dan sonra; yeni metro hatlarıyla, 2 yakaya yapacağımız tünellerle, kavşaklarla, otoparklarla, yeni otobüs ve metrobüs filolarıyla yapacağız. Milletimizin kararı, azmi, arzusu doğrultusunda, 31 Mart gecesi İstanbul'da fetret dönemini Sivaslı hemşehrilerimizle, İstanbullu hemşehrilerimizle birlikte bitireceğiz. Bu hantal ve ihmalkar anlayıştan İstanbul'umuzu kurtaracağız.' dedi.Seçime az bir zaman kaldığını belirten Murat Kurum, sözlerine, '14 gün sonra; tüm İstanbul sandığa gidecek. 'Demokrasi yerelde başlar' anlayışıyla, demokrasimizin güçlenmesi, şehirlerimizin kalkınması için milli irademizi sandığa yansıtacağız. Son 22 yıldır olduğu gibi, tercihimizi yine eserden, gerçek belediyecilikten yana; yine milletten, İstanbul'dan yana kullanacağız. Ancak, o güne kadar benim Sivaslı kardeşlerimden bir ricam var. Lütfen, gidilmedik ev, çalınmadık kapı bırakmayalım. Tüm kardeşlerimizin gönüllerine girelim. İstanbul bizim. İstanbul hepimizin. Dünyanın gözbebeği olan bu şehrin yükünü hep birlikte sırtlanacak, bu şehri, yaşam kalitesiyle, artan trafik çilesi bitmiş bir şekilde, güvenli binalarıyla, tarihi mirasıyla dünyanın en yaşanılır kentleri listesinde en üst sıralara taşıyacağız. Bunun için, gelin, İstanbul hayalimizin etrafında hep birlikte kenetlenelim.' diyerek devam etti.Murat Kurum, 31 Mart'ta partizanlık yapılmaksızın hizmete oy verilmesi gerektiğini söyledi. İstanbul'un geride kalan 5 yılda ihmal edildiğini anlatan Kurum, 'Çocuklarımızın ikbali için oy vereceğiz' dedi.Yerel seçimlerin hizmet seçimi olduğunu vurgulayan Kurum, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: 'Oy kullanırken, İstanbul'a, İstanbul'un geleceğine, vizyona, projeye, esere, hizmete, emeğe oy vereceğiz, katılımcılığa, istişareye önem veren yönetim anlayışına oy vereceğiz. Oy kabinine girdiğimizde karşımızda iki seçenek olacak. Ya hayatımızı her anıyla kolaylaştıracak olana ya da günden güne zorlaştıranlara oy vereceğiz. Ya İstanbul'u ihya etmeye çalışanlara ya da 5 yıldır olduğu gibi İstanbul'u imha etmeye çalışanlara oy vereceğiz. Mesele Murat Kurum değil, mesele aziz İstanbul'un geleceği. Hülasa, partizanlığa değil hizmete oy vereceğiz. Çünkü trafik çilesi parti ayrımı yapmıyor, hepimizin ömründen ömür çalıyor. Metro ve metrobüs duraklarındaki sıkışıklık hepimizin çilesine dönüşüyor. Deprem siyasi ayrım gözetmiyor, Allah göstermesin hepimizi etkileyebilir. Bir asırda yaşadığımız acıları bir daha yaşamayalım. Buradaki kentsel dönüşümü hatırlayalım. Yeşil alanlarımızın, dinlenme alanlarımızın, parklarımızın, bahçelerimizin yokluğu hepimizi boğuyor, hepimizi nefessiz bırakıyor.Bunun için ben İstanbullulara şunu söylüyorum. Bu işin partisi, siyaseti veya ideolojisi yoktur. Bu seçimde, herhangi bir adaya veya partiye değil; kendi hayatımıza, kendi geleceğimize oy vereceğiz; yavrularımızın istikbaline oy vereceğiz. Ben inanıyorum ki, 31 Mart'ta İstanbullular; 'Onlar dün bizim geleceğimizi unuttu, ama ben bugün bu sandıkta onların yaptıklarını unutmayacağım.' diyecektir. 'Onlar İstanbul'u yavaşlattılar, ama ben durdurmalarına izin vermeyeceğim' diyecektir. 'Bir oyum var, o da güvenli yuvalara' diyecektir. 'Bir oyum var, o da yeni sosyal konutlara.' diyecektir. 'Benim oyum yatırıma. Benim oyum projeye. Benim oyum esere. Benim oyum hizmete.' diyecektir. Ben de İstanbullulara söz veriyorum. İstanbul'un 5 yıldır cefasını birlikte çektik, önümüzdeki 5 yılda ise sefasını hep birlikte süreceğiz, güzelliklerini hep birlikte yaşayacağız. Ben bu anlayışla çalışacağım. Kağıthane'de Mevlüt Başkanımla, Sarıyer'de Hüseyin Başkanımla çalışacağız.'Sivas Hemşehri Sahuru Programında TBMM eski Başkanı İsmet Yılmaz da kürsüdeydi. Murat Kurum'u makamında otururken değil, sahada çalışırken tanıdığını belirten Yılmaz, 'Biz Murat Kurum'u çalışırken tanıdık. Antalya'da, selde, depremde, Malatya'da, Elazığ'da, Hatay'da, Antep'te tanıdık. Şimdi 'Sadece İstanbul' diyor. Murat Kurum yapar, güveniyoruz. Başarısını, zekasını, vizyonunu ve misyonunu İstanbul'da da gösterecektir. Biz Murat Kurum'a, Kağıthane Belediye Başkan Adayımıza, Sarıyer Belediye Başkan Adayımıza güveniyoruz. Hizmet istiyorsanız, daha güzel bir İstanbul istiyorsanız 'Murat Kurum' diyeceksiniz.' şeklinde konuştu.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a, TBMM eski Başkanı İsmet Yılmaz dışında, Sivas Platformu Genel Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun da eşlik etti.